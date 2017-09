Eppel Márton: Nem kellene hülye gólokat kapnunk az első percekben

A Videoton már a harmadik percben vezetést szerzett a Honvéd ellen, ám a vége 1-1 lett az NB I-es futballrangadónak. Eppel Márton a DIGI Sport híradójának elmondta: a mostani Honvéd teljesen más, mint a tavalyi, de ha összeáll, idén is jó eredményt érhet el. Fiola Attila szerint az idei Videoton jobb az előző szezonban látottnál.

A Honvéd egy hete a Ferencváros ellen a hatodik percben kapott gólt, és 3-1-re kikapott, most a Videoton már a harmadik percben betalált a címvédőnek. A Videotont nagyon-nagyon erősnek érzem, most a Fradi is megerősödött nagyon. De a csapatunk jó lehet, ha összeállunk, és nem kapunk ilyen hülye gólokat a meccsek első perceiben. Mert így nagyon nehéz játszani - nyilatkozta a Sport 24-nek Eppel Márton, az előző szezon gólkirálya.

A magyar válogatott csatár szerint szép eredmény a pontszerzés, de sajnálja, hogy a 62. percben, óriási helyzetben hibázott. "Jó lett volna nyerni, ott volt a lábamban egy nagy lehetőség, nem éreztem, hogy jön mögöttem a gyerek, azt hittem, hogy simán be tudom passzolni. De jövő héten nyerni kell, ki kell javítanunk az előző meccseket."

A Honvéd jelenleg negyedik a táblázaton, de vajon megvédheti-e a címét? "Két teljesen más csapatról van szó, de még nagyon sok hátra van. Mindig bajnokcsapatként lépünk pályára, mindig győzni akarunk, ma is győzni akartunk. Úgy érzem, a második félidőben ezt lehetett látni. Az elsőben is hajtottunk, de a másodikban még nagyobb nyomást gyakoroltunk az ellenfél kapujára. Úgy érzem, idén is jól fogunk tudni teljesíteni, csak még jobban össze kell állnia a csapatnak."

A fehérváriak nem tudtak visszavágni a tavaszi aranymeccsen elszenvedett vereségért, az okokat Fiola Attila is keresi. "Sikerült gyorsan megszerezni a vezetést, jó lett volna utána növelni az előnyt, volt két-három lehetőségünk, egy kapufánk is. Aztán kaptunk egy szögletből egy gólt, onnantól kezdve, a második félidőben nem tudtuk rendezni a sorokat. Ez egy ikszes meccs volt."

A csapat a válogatott védő szerint - annak ellenére, hogy a legutóbb két meccsén csak egy pontot szerzett - nincs hullámvölgyben, sőt erősebb, mint az a Videoton, amely legutóbb ezüstérmet nyert. "Sokat fejlődött a csapat, jobban támadunk, támadóbb futballt játszunk, a befejezéseken kellene még javítani. Ha 1-0-nál berúgjuk a helyzeteinket, akkor már 2-0, eldőlt a mérkőzés, ehelyett kaptunk egy gólt."

A Videoton jövő szombaton Diósgyőrbe látogat, a Honvéd pedig a Vasast fogadja.