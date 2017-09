Neymar, Cavani és Mbappé a Bayernt is elintézte

A Paris Saint-Germain hazai pályán 3–0-ra győzött a Bayern München ellen a Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában. A németek többet birtokolták a labdát, többet passzoltak, sorra rúgták a szögleteket, de egy perc esélyük sem volt. A PSG góljait Alves, Cavani és Neymar lőtte, Mbappé két gólpasszt adott.

A PSG a legerősebb csapattal állt fel, a támadósorban ott volt Neymar, Cavani és Mbappé. A Bayernnél csak Neuer és Bernat volt sérült, ennek ellenére Ancelotti alaposan belenyúlt a kezdőbe: kimaradt Robben, Ribéry, Boateng és Hummels is, őket Tolisso, James, Süle és Martínez pótolta.

A Bayern még soha nem verte meg a PSG-t idegenben, sőt, háromból három vereség volt a mérlege. Most sem indult biztatóan a meccs, Ancelotti felforgatott csapata már a második percben hátrányba került: Neymar indult meg a baloldalon, becselezte magát a 16-oson belülre, majda túloldalt üresen érkező Alveshez passzolt, aki Ulreich lábai között a kapuba lőtt, 1–0.Neymarnak ez volt a 17. gólpassza, ennél többet senki sem osztott ki a 2013/14-es szezon óta.

A Bayern a 12. percben veszélyeztetett először, egy gyorsan elvégzett szöglet után Müller lőtt mellé öt méterről. Ahogy telt az idő, a németek kezdték átvenni az irányítást, de főleg szélről betett labdákkal próbálkoztak, amiket Silva és Marquinhos rendszeresen eltakarított. A 19. percben a szöglet után fennmaradt Martínez lőtt a 16-os előteréből, de Areola védeni tudott.

Lewandowskinak és Alabának is volt helyzete, újabb gólt azonban a PSG rúgott:a 32. percben Mbappé tette le a labdát az érkező Cavaninak, aki 16-ról a bal felsőbe lőtt, 2–0.Az uruguayi zsinórban a hatodik BL-meccsén szerzett gólt, ezzel csatlakozott a Van Nistelrooy, Ronaldo, Chamakh, Yilmaz négyeshez.

A második félidőre Ancelotti kettőt cserélt, James helyére Coman, Tolisso helyére Rudy állt be. A PSG visszább húzodott és kontrákra játszott, amelyek után Neymar kétszer is helyzetbe került, de mindkétszer mellé lőtt. A 63. percben viszont már nem:Mbappé középre adását a kapu előteréből kotorta be a brazil, 3–0.

A Bayern többet birtokolta a labdát, többet passzolt, többet lőtt kapura, de komoly helyzetet nem tudott kidolgozni, a legtöbb, amire futotta, egy lesgól volt (Vidal). A 94. percben még volt egy jó szabadrúgása Lewandowskinak, de Areola arra is odaért.

A PSG két forduló után százszázalékos, és vezeti a B-csoportot a Bayern előtt, amelynek rendesen össze kell kapnia magát, ha komoly szándékai vannak a BL-ben.

Eredmények

Bajnokok Ligája-csoportkör, 2. forduló, szerda:

Qarabag–Roma 1–2 (1–2)

Anderlecht–Celtic 0–3 (0–1)

Atlético Madrid–Chelsea 1–2 (1–0)

Basel–Benfica 5–0 (2–0)

CSZKA Moszkva–Manchester United 1–4 (0–3)

Juventus–Olimpiakosz 2–0 (0–0)

PSG–Bayern München 3–0 (2–0)

Sporting–Barcelona 0–1 (0–0)