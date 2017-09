Nem lesz érdektelen meccs a labdarúgó Nemzetek Ligájában

Gyakorlatilag nem lesz tét nélküli összecsapás a Nemzetek Ligájában a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, Csányi Sándor szerint.

A UEFA-n belül a Csányi Sándor vezette nemzeti csapatok versenybizottságának kiemelt szerepe volt a válogatottak új versenysorozatának kidolgozásában.

"A bizottságunk célja az volt, hogy az új versenyforma segítségével növeljük a válogatottak versengésének jelentőségét, és így a korábbiaknál nagyobb legyen a valódi téttel bíró mérkőzések száma" - nyilatkozta az MLSZ elnöke.

Hozzátette, az új rendszernek köszönhetően a Nemzetek Ligájában gyakorlatilag nem lesz tét nélküli összecsapás, és minden évben - ezentúl tehát a páratlanokban is - győzteseket avathat az UEFA, "méghozzá nemcsak a legnagyobb országok között, hanem például a D-osztályban, a kisebb nemzetek csapatainál is".

Mint Csányi Sándor elmondta, nem volt egyszerű feladat az új lebonyolítási rendszer kialakítása, ám a bizottsági egyeztetés és közös gondolkodás olyan javaslatot eredményezett, amelyet egyhangúlag támogatott az UEFA vezérkara.

"Biztos vagyok benne, hogy a Nemzetek Ligája lendületet ad a válogatott mérkőzéseknek, és a nagyhatalmak mellett olyan országokra is ráirányítja a figyelmet, amelyek eddig kiestek az érdeklődés központjából. Abban bízom, hogy a magyar válogatott is kihasználja a versenysorozat lehetőségeit, és ezzel is közelebb kerül céljai eléréséhez" - mondta az elnök.

Az UEFA versenyigazgatója és főtitkár-helyettese, Giorgio Marchetti kiemelte, hogy Csányi Sándor vezetésével a nemzeti csapatok versenybizottságának közbenjárása és javaslatai kiemelkedően fontosak voltak, hiszen így állhatott össze a liga lebonyolításának végleges, a végrehajtó bizottság által is elfogadott változata.

A 2018 őszén induló Nemzetek Ligájában Európa 55 országának válogatottja négy külön osztályban (A, B, C, D) méri majd össze tudását. Az A-ban a kontinens 12 legerősebb csapata kap helyet, a B-ben a 13-24. pozícióban található csapatok, míg a C (25-39.) és a D (40-55) ligák ennél bővebb létszámmal indulnak. Négy csapat az Eb-kvalifikációt is kivívhatja.