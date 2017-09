Nikolics klubrekordja után biztos a Chicago playoff-helye

San Joséban harcolta ki matematikailag is a rájátszást Nikolics Nemanja csapata, a Chicago Fire. A magyar válogatott támadó két gólt szerzett, a DC United csapatában Stieber Zoltán is eredményes volt.

A chicagói gólgyártást a mindössze 18 éves, sajátnevelésű Djordje Mihailovic kezdte meg a 14. percben. Még az első félidőben megduplázta előnyét a Chicago, Luis Solignac fejjel szerezte meg szezonbeli hetedik találatát.

A második félidőben jött el Nikolics Nemanja ideje, a 48. percben megszerezte idei 19. gólját, amivel megdöntötte a klubrekordot, ami az egy idényben szerzett bajnoki gólokat illeti, ezt eddig Ante Razov tartotta.

Nem sokkal később a 20. találat is összejött, Nikolics a kapufáról kipattanóra csapott le. A San Jose ugyan még szépítette a hajrában, de az eredmény így is azt jelenti, hogy biztosan a rájátszásban szerepel majd a Chicago. Ott, ahol legutóbb 2012-ben vehetett részt a csapat. Szombaton a New York City FC-t fogadja majd a Fire, amely a keleti főcsoport negyedik helyén áll.

A játéknap másik magyar szereplője Stieber Zoltán volt, aki szabadrúgásból szerzett gólt a DC United színeiben a New York Red Bulls otthonában. A meccs 3-3-ra végződött.

Németh Krisztián nem lépett pályára a New England Revolution csapatában, amely az Orlando Citytől kapott ki 6-1-re, Kaká duplázni tudott a meccsen.

Eredmények:

Atlanta United–Philadelphia Union 3–0

Montreal Impact–New York City FC 0–1

New York Red Bulls–D. C. United 3–3

Orlando City–New England Revolution 6–1

FC Dallas–Colorado Rapids 2–0

Houston Dynamo–Los Angeles Galaxy 3–3

San Jose Earthquakes–Chicago Fire 1–4

Seattle Sounders–Vancouver Whitecaps 3–0