A Serie A a magyar labdarúgók igazi játékostemetője

A magyar válogatott labdarúgó, Nagy Ádám az idei szezonban még nem kapott lehetőséget bajnoki mérkőzésen az olasz élvonalbeli Bolognában, a mellőzésének az okaira egy korábbi cikkünkben kerestük a választ. Ennek apropóján ezúttal azt vizsgáltuk, hogy vajon az elmúlt tíz, tizenöt évben Olaszországban megfordult magyar labdarúgók milyen karriert futottak be, mit jelentett számukra az olasz meló. Meg azt is, hogy a Serie A valóban játékostemető-e a magyar labdarúgók számára.

Az Olaszországba igazoló játékosokat érdemes külön kezelni. Voltak, akik a legmagasabb szinten bizonyíthattak, voltak, akik csak alacsonyabb osztályokban, vagy éppen az utánpótlás korosztályban léphettek pályára. Bár a végeredmény legtöbbször ugyanaz. Az olaszországi pályafutás általában – többszöri kölcsönadás után – azzal ért véget, hogy a nagy álmokkal érkező futballista valamelyik alsóbb osztályú bajnokságba igazolt. Ami még talán ennél is rémisztőbb, a tizenkilenc Olaszországban megfordult, és itt szóba kerülő labdarúgóból öten az NB II-ben játszanak, de a dél-koreai, az albán, a ciprusi bajnokság, vagy éppen a német negyedosztály sem az álmok netovábbja.

Vissza a magyar élvonalba

Tőzsér Dániel olaszországi pályafutása nem úgy sült el, ahogy azt a 31-szeres válogatott középpályás elképzelte. A belga KRC Genkben nagyon jól ment neki a játék, amire a Genoa is felfigyelt, így 2012 nyarán Olaszországba igazolt.Itt azonban másfél év alatt csak 22 élvonalbeli bajnokin kapott lehetőséget. Innen pedig eljött számára is kölcsönadások időszaka. Előbb fél év a Watfordban, majd megvette a Parma - itt nem is lépett pályára – ugyanis a klub kétszer is kölcsönadta Angliába: bármennyire is meglepő, előbb újra a Watfordnak, majd a QPR-nek. Aláírjuk, a 81 Championship-meccset nem lehet egy kézlegyintéssel elintézni. Majd jött a DVSC megkeresése, így Tőzsér jelenleg az NB I-ben bizonyíthat.

Détári Lajos tudja a megfejtést

Igazából egy szóban össze tudom foglalni, hogy miért nem tudtak megragadni a magyar játékosok Olaszországban. Ez a szó a kvalitás, illetve ennek a hiánya”

A magyarok csak epizodisták voltak a csapataiknál, így nem meglepő, hogy kölcsönadták őket alacsonyabb osztályokba, más együtteseknek – mondta a Bologna, az Ancona és a Genoa színeiben összesen 55 első osztályú bajnoki mérkőzésen 15 gólig jutó Détári Lajos.

De mi a helyzet Nagy Ádámmal, aki az első évben meghatározó játékosa volt a Bolognának, ebben a szezonban pedig még nem kapott lehetőséget?

„Sokat gondolkodtam ezen. Temérdek összetevője van, amelyről hosszú órákat lehetne beszélni. Higgye el nekem, nem csak a játékos a hibás. Ott van például a menedzsere. Kíváncsi lennék rá, hogy mikor volt utoljára személyesen Bolognában, mikor beszélt az elnökkel vagy éppen az edzővel, Roberto Donadonival.



Ha menedzser lennék, akkor nyomon követném, mi a probléma, miért nem játszik a bajnokság kezdete óta a labdarúgóm. Lépni kellene, hogy Nagy Ádámnak miken kellene változtatnia, akár az edzések után kint maradni, és plusz munkát végezni. Ott van most egyedül szerencsétlen, és értetlenül áll a helyzet előtt. A segítőinek kellene előre vinniük” – árulta el a korábbi 61-szeres válogatott futballista.

Nagy Ádám menedzsere, Kövesdi Viktor a múlt héten ezzel kapcsolatosan a következőket mondta az Origónak.

Kapcsolatban vagyunk a klubbal, Nagy Ádámról továbbra is remek véleménnyel vannak, számítanak rá, úgyhogy el kell fogadni ezt a helyzetet, és meg kell próbálni változtatni rajta.



Várakozáson felül teljesít a csapat, vélhetően ez az oka annak, hogy egyelőre nem jutott szerep Ádám számára, de 31 forduló hátravan még a bajnokságból, így biztos vagyok benne, hogy újra eljön majd az ő ideje.”

Détári Lajos hozzátette, hogy az elmúlt évek gyengélkedése után az olasz foci újra a régi fényében kezd ragyogni, ami ugyancsak nem könnyíti meg a helyzetet.

„A Serie A a négy legnagyobb európai liga egyike, sőt már nem is az utolsó a topligák között. Jelenleg elképesztően erős a bajnokság. A Milan 200 millió eurót költött erősítésekre, az Inter is nagyon jó lett, a Juventust nem kell bemutatni, a bajnokot ráadásul megközelítette a Napoli is. Mellettük ott van a Roma és a Lazio, így ma már hat nagyon erős klub küzd a bajnoki címért.” Mint annak idején, a 90-es években, amikor én is Olaszországban fociztam, csak akkor még mellettük a Sampdoria is hihetetlen jó volt.”

Ők is az NB I-ben landoltak Varga Roland 2008 nyarán az MTK utánpótlásából került ki a Bresciához, ahol többnyire a fiatalok között kapott szerepet, bár két Serie B-s meccse így is van. Rövid újpesti kitérőt követően a Brescia kölcsönadta a Foggiának, így a Serie C-ben (azaz az olasz harmadosztályban) is megmutathatta magát 20 alkalommal. Ezt követően a Győr dobott neki mentőövet, ahonnan a Fradihoz került, itt pedig válogatott formában játszik a szélső, így nem elképzelhetetlen, hogy hamarosan újra belevághat a külföldi kalandba a 27 éves szélső.

Laczkó Zsolt a korábbi angliai és görögországi légióskodás után 2011-ben Debrecenből igazolt az élvonalbeli Sampdoriához. Az első fél évben kilenc alkalommal kapott lehetőséget a Serie A-ban. A genovai együttes viszont a szezon végén búcsúzott az élvonaltól, így a védő is ment a másodosztályba. A Serie B-ben Laczkó 17 találkozón szerepelt, azonban mindössze egyetlen alkalommal lépett pályára kezdőként a rájátszás után újra az élvonalba jutó Sampdoriában. A 21-szeres válogatott labdarúgó a több játéklehetőség reményében a másodosztályú Vicenzához került. Itt előbb hosszú sérülés hátráltatta, de 13-szor így is pályára lépett, majd az ugyancsak Serie B-ben szereplő Padovában is bizonyíthatott 15 alkalommal. 2014 nyarán érkezett haza a Fradihoz, ahol nem váltotta meg a világot, majd nagy hazai vándorlás végén jelenleg a Budapest Honvédban játszik a Paks kölcsönjátékosaként.

Kovácsik Ádám jelenleg kirobbanthatatlan a Videoton kapujából, ám nagy utat tett meg a Székesfehérvárig. 2007-ben a Ferencváros utánpótlásából került a Regginához ekkor mindössze 16 éves volt. A Serie C-ben előbb 38 meccsen, majd 29 találkozón szerepelt, védett a Città di Foligno 1928 és az FC Pavia csapatában is kölcsönben. A Serie B-ben a Reggina és Carpi együttesében 29 alkalommal lépett pályára. Olaszországból került végül Székesfehérvárra.

Novothny Soma 18 évesen, 2012-ben Veszprémből igazolt Nápolyba. Ott csak az utánpótlás csapatokban kapott lehetőséget, majd jött számára is a szokásos olaszországi kölcsönkeringő – Mantova, FC Südtirol, Paganese. Az ekkor már Lega Pro-nak hívott Serie C-ben 31 meccsen 4 gólig, majd pedig 24 meccs 2 gólig jutott. A diósgyőri hazaigazolás után jelenleg az Újpestet segíti, 10 forduló alatt 5 gólnál jár.

Simon Ádám a Haladástól került a Palermóhoz, ám csak a Primavera csapatban lépett pályára egy alkalommal. Természetesen jött a kölcsönadás, ám a Serie B-s Bariban is csak kétszer játszott, így nem volt meglepő, hogy hazatért az NB I-be előbb a Haladáshoz kölcsönbe, majd a Videotonhoz. Gyirmót és a Haladás érintésével jelenleg a Paks játékosa.

Akik Itáliából a magyar másodosztályig jutottak

Rudolf Gergellyel augusztusban készített interjút az Origo. Rudolfot a magyar futball nagy reménységének tartották, jelenleg mégis az NB II-es Nyíregyházában futballozik. Olaszországi pályafutásának indulása nem volt rossz, azok után, hogy 2010-ben igazolt Debrecenből a Genoához, ahol fél szezont töltött el. Ez alatt tizenkét bajnokin jutott szóhoz, és egy gólt lőtt. A bajnokság felénél kölcsönadták az akkor szintén első osztályú Barinak. Rudolf tizenhárom mérkőzésen két gólt jegyzett, méghozzá a Juventus és a Milan ellen volt eredményes.

Az idényt követő nyáron aztán Görögországba, a Panathinaikoszhoz került kölcsönbe. A görög klubban sérülések miatt nem tudott megragadni, így a következő szezonban már újra az NB I-ben lépett pályára, méghozzá a Diósgyőr színeiben. Visszaút pedig már nem volt – nemcsak Olaszországba, hanem külföldre sem –, így végül összesen 25 alkalommal léphetett pályára a Serie A-ban. Több NB I-es állomáshely után jelenleg az NB II-es Nyíregyházát erősíti.

Rudolf Gergely korábban az Origónak adott interjújában elárulta, hogy ma már bánja azt a döntését, hogy elhagyta a Genoát.

„Az olasz klubbal felbontottam a szerződésem, mentségemre szóljon, hogy én játszani akartam, nem a kispadon ülni. A Genoának akkor 103 igazolt futballistája volt, szóval, eléggé lehetetlen állapotok uralkodtak akkoriban az olasz csapatnál. Egyesek kölcsönben játszottak, mások a kispadon, meg a lelátón ültek, tizenegyen pedig a kezdőcsapatban fociztak.” Most, hogy erről beszélek, azt tényleg nagyon bánom, hogy nem voltam picit türelmesebb magammal szemben. Inkább ültem volna a kispadon, de még a lelátón is.”

Itália helyett az NB II-ben szenvednek Vass Ádám 2006-ban, mindössze 18 évesen mutatkozott be a nemzeti tizenegyben. A védekező középpályás 2007-ben Angliából került a Bresciába, ahol 20 alkalommal lépett pályára a Serie A-ban, illetve 110 meccsen (3 gól) bizonyíthatott a Serie B-ben is. 2012-ben Kolozsvárra került, majd jött a belga KV Oostende, jelenleg pedig a másodosztályú MTK-ban játszik.

Gosztonyi András 2010 elején az MTK-tól került a Barihoz, ahol mindössze fél évet töltött. Kétszer lépett pályára a Serie A-ban. A Juventus ellen 18, míg a Siena ellen 13 percet kapott. Ezt követően visszatért a Hungária körútra. Következett a Videoton, a DVTK, a Haladás, majd a lengyel Slask Wroclaw, ahonnan az NB II-es Kisvárdához került, jelenleg is a másodosztályban játszik a még mindig csak 26 éves labdarúgó.

Filkor Attila története tényleg döbbenetes. Összesen 118 Serie B-s összecsapáson lépett pályára, jelenleg mégis az NB II-ben játszik. A középpályás 18 évesen az Internazionale színeiben az Olasz Kupában mutatkozott be, ráadásul 2007 elején a magyar válogatottban is pályára lépett. Az Inter aztán kölcsönadta a második ligás Grossetónak, ahol fél év alatt négyszer kezdőként, tízszer csereként kapott lehetőséget. Játszott a Sassuolo tartalékcsapatában, majd a Gallipoliban is. 2010 nyarán váratlanul átigazolt az AC Milan együtteséhez, a kölcsönidőszak azonban itt is folytatódott. Így a Milan felnőtt csapatában nem mutatkozhatott be bajnokin, hiszen először a Serie B-s Triestinához, onnan a Livornohóz, majd a Barihoz került. Utóbbi csapattól télen visszarendelte a Milan, hogy aztán ismét kölcsönadja, ezúttal a szintén Serie B-s Pro Vercellihez. Jelenleg az NB II-es Budafok játékosa, ahová a francia másodosztályú LB Châteauroux, Újpest, Gyirmót útvonalon jutott el.

A még mindig csak 27 éves Orosz Márk a Ferencváros utánpótlásából indulva 2009 és 2012 között pályára lépett a Serie C/A-ban, az US Arezzóban egy meccsen, a Serie C/B-ben az USD Cavesében tizenhárom mérkőzésen, míg az FC Crotone együttesében nyolc találkozón. Szegedre tért haza, innen szerezte meg a Fradi, amelyben 21 találkozón lépett pályára. A nem túl sikeres fővárosi év után megindult a vándorlás az NB I-ben, jelenleg pedig a másodosztályú Soroksár labdarúgója.

Olaszország helyett Dél-Korea

Feczesin Róbert Újpesten és Sopronban játszott mielőtt 2007-ben a Bresciához igazolt. Első szezonjában 29 mérkőzésen lépett pályára a Serie B-ben, viszont a következőben már csak 18 alkalommal jutott szerephez. A 2009–2010-es szezont Debrecenben töltötte, ahonnan visszakerült a Bresciába. Két élvonalbeli meccset követően ismét kölcsönadták, ezúttal az Ascoli csapatának, itt 19 bajnokin nyolc gólt lőtt. Hiába a viszonylag soknak számító játéklehetőség, nyáron eligazolt a Bresciától, méghozzá ahhoz az Ascolihoz, ahol korábban már bizonyított kölcsönjátékosként. Ezúttal 57 meccsen 15 gólig jutott. Ezt követően még játszott a Padovában is, de 15 meccsen egyszer sem sikerült betalálnia. A két élvonalbeli meccse mellé összesen 151 Serie B-s találkozót szedett össze, amelyeken 24 gólig jutott. A székesfehérvári hazatérés után számára volt visszaút külföldre, még, ha ez a dél-koreai bajnokságot is jelenti: jelenleg ugyanis a Csonnam Dragonst erősíti.

Egy eltékozolt pályafutás pillanatképei

Koman Vladimir a Haladás utánpótlásából, 16 évesen került a Sampdoriához. 2007-ben debütált a Serie A-ban, rögtön egy gólpasszal. A következő szezonban azonban ő sem kerülte el a kölcsönadást. Előbb a másodosztályú Avellinóban 28 bajnokin lépett pályára, majd a következő évadban az élvonalbeli Bari volt az újabb állomás, ahol 17 meccsen kapott lehetőséget. A vándorlás végén ismét csatlakozott a Sampdoria keretéhez, ahol még másfél szezont töltött el és 31 bajnokin játszott, mielőtt a francia másodosztályú Monacóba igazolt. Összesen 45 Serie A-s fellépést tudhat maga mögött. Innen megindult az újabb vándorlás, orosz bajnokság, magyar NB I, jelenleg pedig a török másodosztályú Adanasporban bizonyíthat a 36-szoros magyar válogatott labdarúgó. Aki - ebben biztosak lehetünk - nem így képzelte el a karrierjét.

A magyarok óriási hátrányból indulnak

Horváth Attila hosszú évtizedek óta Genovában élő sportmenedzser, aki a labdarúgók mellett elsősorban vízilabdázók Olaszországba szerződésében segített. Az ő közreműködésével került Itáliába mások mellett Kásás Tamás is.

„Beszéltem olaszországi újságírókkal, illetve a Sampdoria és a Bologna sajtófőnökével is - nyilatkozta az Origónak Horváth Attila. - Egyöntetű vélemény volt, hogy a magyar labdarúgók nagy megbecsülésnek örvendenek errefelé. Így volt ez például Laczkó Zsolt esetében is a genovaiaknál.

De akkor miért nem tudott sem ő, sem más magyar futballista megragadni a Serie A-ban? Nagyon összetett a probléma. Látni kell, hogy a klubok hatalmas kerettel dolgoznak, egyes csapatoknál száznál is több játékos van, sok a külföldi is.”

A labdarúgók nagy részét kölcsönadják, és ha kölcsönben bizonyít, akkor kapja meg a lehetőséget az anyaegyesületében. Minden klub a legjobb magyar játékosokat szeretné megszerezni a válogatottból, a többi már rajtuk múlik. Az, hogy az Európa-bajnokságon, vagy éppen az NB I-ben jó teljesítményt nyújt valaki, nem garancia arra, hogy az olasz élvonalban is meghatározó szerepet fog betölteni.

Azt is látni kell, hogy a magyar bajnokság színvonala jócskán elmarad az ittenitől.” Így a magyarok akár fizikai, akár mentális, akár taktikai téren hátrányból indulnak.

Szétszórva a nagyvilágban Sallai Roland a Puskás Akadémiától került 2016 nyarán kölcsönbe az akkor a Serie A-ban szereplő Palermo együtteséhez. Az olasz élvonalban 21 mérkőzésen egy gólig jutott. Ám nem követte a szicíliai klubot a másodosztályba, hanem a ciprusi Apoel Nicosiához igazolt. Az Apoelben a Bajnokok Ligájában a Real Madrid ellen 60 percet, míg a Tottenham ellen 62 percet kapott. Mindkét BL-meccsen kezdő volt. Sallai Roland a Puskás Akadémiától került 2016 nyarán kölcsönbe az akkor a Serie A-ban szereplő Palermo együtteséhez. Az olasz élvonalban 21 mérkőzésen egy gólig jutott. Ám nem követte a szicíliai klubot a másodosztályba, hanem a ciprusi Apoel Nicosiához igazolt. Az Apoelben a Bajnokok Ligájában a Real Madrid ellen 60 percet, míg a Tottenham ellen 62 percet kapott. Mindkét BL-meccsen kezdő volt.

Adorján Krisztián Angliában és Hollandiában is focizott, majd 2014-ben az olasz Novarához került. Ott 30 Serie B-s összecsapáson 2 gólig jutott, összesen 38 találkozón lépett pályára a másodosztályban. Idén nyáron az albán Partizani Tiranához került, ahol már öt meccsen kapott lehetőséget, az albán kupában gólt is szerzett.

Kecskés Ákos az Atalanta Primavera együttesében 29 mérkőzésen 1 gólig jutott, az újpesti kitérő után jelenleg a lengyel élvonalbeli Termalicában játszik, ahol már nyolcszor pályára is lépett.

Bajner Bálint a Modena együttesében a Serie C-ben 16 meccsen 1 gólig jutott, majd a Notts County, az Ipswich Town, a Paks és a Honvéd csapatában kapott lehetőséget. Jelenleg a német negyedosztályú BVB II labdarúgója.

Ne izguljunk Nagy Ádám miatt?

Horváth Attila szerint Nagy Ádámot felesleges lenne temetni, és a véleménye egybecseng a középpályás menedzsere által mondottakkal.

„Beszéltem a Bologna sajtófőnökével, aki Nagy Ádámról nagyon jó véleménnyel volt, megbecsülik a csapatnál. Viszont mindenkinek türelmesnek kell lennie, mivel Nagynak rengeteget kell fejlődnie. Elmondták, hogy mind taktikailag, mind erőállapotban is sokat kell még fejlődnie.”

Nagy Ádám tavaly bizonyította, hogy a kiváló passzaival, a védekező teljesítményével nagy hasznára volt a Bolognának. Idén viszont új taktikai felálláshoz nyúlt Roberto Donadoni, amelyhez megtalálta az embereit, és a csapatnak is jól megy. A pillanatnyi formától, ellenféltől is függ, ki lép éppen pályára. Persze Magyarországon érhetően aggódnak a jövője miatt, de a jelszó a türelem.

Biztos vagyok abban hogy idővel Magyarországnak is lesz olyan futballistája, aki Edin Dzekóhoz, vagy éppen Marek Hamsíkhoz hasonló szerepet fog betölteni a Serie A-ban” – mondta Nagy Ádámmal kapcsolatban az Origónak Horváth Attila.

Egy héten egy meccs, nem kell sokat rotálni

Nagy Ádám helyzetét az sem segíti, hogy a Bolognának csak a bajnokságban kell játszania, mivel az Olasz Kupából már az első fordulóban kiesett. Roberto Donadoninak nincs oka pihentetni, rotálni a keretét. Más országokban ez nem így van.

Elég csak a Dárdai Pál irányította Herthára gondolni, amely német középcsapatként is három vasat tart a tűzben – Bundesliga, Német Kupa, Európa Liga –, így Berlinben azok is játéklehetőséghez juthatnak, akik a bajnokság elején kevesebb játéklehetőséget kaptak. Ettől függetlenül a szakemberek egyöntetű véleménye az, hogy Nagy Ádám meg fogja kapni a sanszot, de ezzel élnie is kell, mert ha nem így történik, számára is eljöhet a kölcsönadások vészterhes időszaka. Úgy, ahogy ez az utóbbi húsz évben az összes Olaszországban játszó magyar futballistával megtörtént.

Összenézünk, annyit mondunk: hé, 84!

A végére jöjjön egy döbbenetes adat. 2015-ben csak a Juventusból 84-en kerültek el valamilyen másik csapathoz. Ezeket a szerencsétlen játékosokat vagy kölcsönbe adják, vagy akár ingyen is megszabadulnak tőlük. Emlékezzünk csak Rudolf Gergely szavaira, aki azt mondta, hogy az élcsapatnak egyáltalán nem számító Genoánál 103 labdarúgó alkotta a keretet. Nincs olyan futballszakember ezen a Földön, aki akár 84, akár 103 játékost nyomon tudna követni. Ez az egész így teljesen komolytalan. És igazi játékostemető - nem csak a magyarok számára.