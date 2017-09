Trabantként poroszkált a Mercedes Európa futballsztrádáján

A két európai labdarúgó kupasorozat ezen a héten nem a német csapatok sikerétől volt hangos. A Bajnokok Ligájában és az Európa Ligában szereplő három-három germán klub is vereséget szenvedett. Ilyen mélyrepülés régen fordult elő a német klubfutball történetében. Ám a vészharangok kongatása teljesen felesleges.

Páran el is kezdték kongatni a vészharangokat, miszerint hullámvölgybe került a német labdarúgás, de a helyzet talán nem ennyire borús. Nézzük meg, mi vezetett a Bundesliga-csapatok hétközi kudarcaihoz.

Bajnokok Ligája

Besiktas-RB Leipzig 2-0

A BL-újonc (tavaly még a Bundesligában is az volt) lipcsei csapat Törökországban szenvedett vereséget. A pokoli isztambuli hangulatban a lipcseinél rutinosabb együttesek is megégtek, így nagyon nincs mit szégyellni a vereségen. A körülményekről mindent elmond, hogy az RB Leipzig német válogatott támadója, Timo Werner előbb füldugót kért, majd a 32. percben le kellett cserélni, mert a Vodafone Aréna elképesztő hangulata teljesen kikészítette.

Borussia Dortmund-Real Madrid 1-3

A Bajnokok Ligája legutóbbi két kiírásának győztesétől pláne nem szégyen kikapni. Ráadásul a Real Madrid csapatkapitánya, Sergio Ramos a 14. percben kézzel hárított a gólvonalon. Ha megkapja a piros lapot (és a Dortmund a tizenegyest), a németek emberelőnyben játsszák végig a meccset. Ebben az esetben könnyen lehetett volna más a végeredmény.

Paris Saint-Germain-Bayern München 3-0

A bajorok rossz formában várták a szuperrangadót, ráadásul az azóta már menesztett Carlo Ancelotti is jócskán megkeverte a lapokat. Kispadra ültette a csapat legjobb játékosát, Arjen Robbent. Mellette Franck Ribéry is csak a cserék között kapott helyet, így a Bayern valódi szélső(támadó)játék nélkül vágott neki a PSG elleni meccsnek.

Ráadásul a védelem alapembere, Mats Hummels is padozott, míg a világ legjobb kapusának tartott Manuel Neuer is csak jövőre védhet, mert kiújult a lábközépcsont-sérülése. A Bayern München vereségében Ancelotti taktikájának (és kezdőjének) is nagy szerepe volt, de nem szabad elfelejteni, hogy a B-csoport másik két csapata, a skót Celtic és a belga Anderlecht sem képvisel veretes játékerőt, így biztosan lehetünk benne, hogy a párizsi fiaskó elleniére a bajorok simán tovább fognak jutni. Aggodalomra egyelőre semmi ok.

Európa Liga

1. FC Köln- Crvena Zvezda 0-1

A kölniek 20 év után harcolták ki újra az európai kupaindulást, de Peter Stoger csapatának nagyobb gondja is van most az Európa Ligánál. Az 1. FC Köln hat forduló után nyeretlenül, egy ponttal az utolsó helyen áll a Bundesligában, így nyilvánvalóan a bennmaradás kiharcolása élvez prioritást az EL-szereplés helyett.

Östersunds-Hertha BSC 1-0

Dárdai Pál csapata nem áll rosszul a Bundesligában (jelen pillanatban a 8. helyen vannak), de a Hertha vasárnap délután a Bayern Münchent fogadja Berlinben, így valószínűleg a svédországi túra úgy hiányzott, mint üveges tótnak a hanyatt esés.

És persze nem lehet elmenni a tény mellett, hogy a Hertha BSC évek óta pocsékul szerepel idegenben, így az Östersunds elleni vereségen valószínűleg senki nem kapta fel a fejét. A meccset műfüvön játszották az közép-svédországi kisvárosban, ez sem ízlett túlságosan a berlini csapatnak.

Ludogorec-Hoffenheim 2-1

A Szalai Ádámot foglalkoztató (most éppen nélkülöző) csapat jelenleg a második helyen áll a Bundesligában, így a bajnoki szereplés minden bizonnyal elsőbbséget élvez az Európa Ligánál. Ráadásul a Hoffenheim edzőjét, a 30 éves Julian Nagelsmannt folyamatosan a Bayern München következő trénereként emlegetik (főleg Carlo Ancelotti csütörtöki menesztése óta), akár ez is bezavarhat a játékosok fejébe.

A német futball továbbra is a csúcson van (?)

A hat vereség közül egyedül a Bayern Münchené volt kínos, amely edzőváltáshoz is vezetett. A többi csapat pontvesztésében bíró hiba, jobb csapat, vagy szimplán az érdektelenség játszott közre. Ez utóbbin azért érdemes egy kicsit elgondolkodni. A nemzetközi szaksajtó hosszú ideje kongatja a vészharangot az Európa Liga felett, amely egyes futballnagyhatalmak csapatai számára sokszor felér egy kíntornával. Ha a Hoffenheim esetét nézzük, szinte egyértelműnek tűnik, hogy a csapat számára nyűg az egész. Hiszen a falusi együttes ott állt a számára kánaánt jelentő Bajnokok Ligája szereplés küszöbén, erre a play-off sorsolásakor kihúzták melléjük a Liverpoolt. Az egyik, ha nem a legnehezebb ellenfelet. A továbbjutás nem sikerült, a Hoffenheim „leesett” az Európa Liga főtáblájára, ahol a bolgár Ludogorec mellett megkapta a portugál Bragát és a török Istanbul Basaksehir együttesét. Messze nem ugyanaz, mint a Real Madrid, a Manhester United, vagy éppen a Juventus ellen pályára lépni. Sem szakmailag, sem emocionálisan.

Hasonló cipőben jár a berlini Hertha is, amely hosszú idő után tapasztalja meg azt, milyen a csütörtök-vasárnap ritmusban játszani a mérkőzéseket. Dárdai Pál együttese tavaly elbukta az EL-főtáblát, viszont a Bundesligában nagyszerű őszi idényt produkált. Erre most sokkal kevesebb az esélyük, mert az Östersund, Bilbao, Luganszk összetételű csoportban a kemény meccsek mellett a rengeteg utazás is sokat kivesz a csapatból. Miközben a svéd Östersundnak az EL-főtáblás szereplés a minden perc ajándék kategória, addig a berlinieknek nagyon jól kellene gazdálkodniuk a csapat erejével. A Hertha két meccs után 1 pontos - csakúgy, mint a csoport favoritjának tartott Bilbao -, a svédeknek meg már van 6 pontja úgy, hogy a Luganszk ellen idegenben tudtak nyerni.

Tévednek a mindent tudó (?) statisztikusok

A német futballélet statisztikáival foglalkozó OptaFranz szerint 1981 óta ez az első eset, hogy hat német kupacsapat három napon belül, ugyanazon a kupahéten egyaránt alulmaradt. Csakhogy ez így ebben a formában nem igaz, még akkor sem, ha egybevonjuk a kelet és nyugatnémet kupacsapatokat. Hosszas vizsgálódás után sem találtunk 1981-ben olyan nemzetközi játéknapot, amelyen a hat pályára lépő kelet és nyugatnémet csapatok is egyaránt vereséget szenvedtek volna. Még akkor sem, ha az akkori NDK és NSZK indulóit egy kalap alá vesszük. Az 1981/82-es idényben valóban voltak meghökkentő vereségei a két Németország együtteseinek, de az Opta ezúttal tévedett.

2013-ban a Dortmund és a Bayern játszotta a BL-döntőt

Abban az évben az volt a kérdés, hogy a következő időszakban ki állíthatja meg a német kupacsapatokat. Most meg azon megy a tanakodás, hogy mi történt a német klubfutballal?

Az igazság - mint már oly sokszor - a két kijelentés között van. Temetni kár. Még akkor is, ha a német labdarúgás Mercedese ezen a héten csak Trabantként poroszkált az európai futballsztrádákon. De a végére még egy elgondolkodtató tény: az UEFA Kupában, majd annak utódjában, az EL-ben 1997 óta nem nyert német csapat.