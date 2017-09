Nem lesz sétagalopp a Fradi és a Vidi hétvégi túrája

Szombat este hat mérkőzést rendeznek a labdarúgó OTP Bank Liga 11. fordulójában. A bajnoki címvédő Honvéd a bronzérmes Vasast fogadja a Bozsik Stadionban, az éllovas Videoton a Diósgyőrrel mérkőzik Debrecenben, míg a második helyen álló Ferencváros Balmazújvárosba látogat a sereghajtóhoz.

Az Újpest FC a Szusza Ferenc stadionban fogadja a zsinórban öt bajnoki meccset megnyerő DVSC-t. A 7. helyen álló lila-fehérek az előző fordulóban Mezőkövesden diadalmaskodtak, míg a Loki a Puskás Akadémiát győzte le a Nagyerdei Stadionban. A hazaiak számára különösen fontos lenne a három pont begyűjtése, mert feljebb léphetnének a tabellán, ráadásul az idei szezonban még nem tudtak zsinórban két meccset megnyerni.

„Jelenlegi ellenfelünk egy komoly játékerőt képviselő gárda, ezt az is mutatja, hogy a Mezőkövesd elleni találkozója második félidejében a maga javára fordította a mérkőzést. Azt gondolom, ez nagy lendületet adott a csapatnak. Ráadásul a fanatikus szurkolóik is jelen lesznek a szombati meccsen, amely szintén nagy lökést adhat nekik. Részünkről nagyon fontos lesz, hogy a kilencven perc során azokat az erényeinket csillogtassuk meg, amelyek az elmúlt hetekben jellemzik a gárdát. Harcosan és bátran kell pályára lépnünk. Lényeges, hogy labdarúgóink merjék felvállalni a játékot, és ne féljenek a felelősségtől. Egy nehéz, forró légkörű összecsapásra számítok az Újpest ellen" – nyilatkozta a DVSC honlapjának Herczeg András vezetőedző.

A Puskás Akadémiának az előző fordulóban, Debrecenben szakadt meg a négymeccses győzelmi szériája, így hazai pályán a Paks ellen kell javítania a felcsúti csapatnak. Pintér Attila tanítványainak nem lesz egyszerű feladata, ugyanis a Csertői-csapat három mérkőzés óta veretlen az NB I-ben.

A Szombathelyi Haladás élére kinevezett Pacsi Bálint a Mezőkövesd ellen a második győzelmére készül. A 42 éves tréner győzelemmel debütált a kispadon, majd az előző fordulóban a félbeszakadt a Hali Vasas elleni összecsapása. Papíron most következik a legkönnyebb mérkőzés, ugyanis a 11. helyen álló, nyolc meccs óta nyeretlen Mezőkövesd látogat a soproni albérletbe.

A legutóbbi három mérkőzését megnyerő, második helyen álló Ferencváros a sereghajtó, hat mérkőzés óta nyeretlen Balmazújváros otthonában vendégszerepel. Thomas Doll csapata kirobbanó formában várja az összecsapást, és ha a góllövőlistát 11 találattal vezető Varga Roland felveszi a góllövő cipőjét, akkor a Fradinak nem jelenthet gondot az újonc legyőzése.

„A csapatszellem hétről-hétre egyre jobb, és ezt nagyon jó látni. Az ilyen mérkőzések, mint a Balmazújváros elleni, általában a legnehezebbek és a legkeményebbek. Mindenki azt gondolja, hogy az újoncok a tabella végén lesznek, és nem szólnak bele semmibe. Itt van a probléma. Figyelnünk kell, mint minden mérkőzéshez, így ehhez is elengedhetetlen a profi hozzáállás. Éppen ezért nagyon fontos, hogy sokat mozogjunk, és megfelelő legyen a hozzáállásunk. Ha nem úgy állunk hozzá a mérkőzéshez, ahogy kell, akkor könnyen meglepetés érhet minket. De ha odatesszük magunkat, meglehet a győzelem" - nyilatkozta a Fradi edzője, Thomas Doll a klub honlapjának.

Az éllovas Videoton FC Debrecenbe látogat, de nem a Herczeg András vezette, bombaformában lévő Lokival, hanem a 9. helyen álló DVTK-val méri össze a tudását. A székesfehérvári csapat némileg megtorpant a bajnokságban, hiszen az előző fordulóval a Honvéddal ikszelt Felcsúton, előtte pedig a fővárosban kapott ki a Vasastól. A Diósgyőr sincs rózsás helyzetben, Bódog Tamás csapata utolsó három bajnokiját elvesztette, így égető szüksége lenne egy győzelemre, hogy tisztes távolságba kerüljön a kiesőzónától.

A DVTK edzője úgy gondolja, a helyzetkihasználás döntő lesz az éllovas ellen.

„Mindig a következő mérkőzés a legfontosabb, ilyen szempontból ugyanolyan meccs lesz a szombati is, mint a többi. Természetesen egy magyar szinten kimagasló, jó csapat lesz a következő ellenfelünk, de a célunk nem lehet más, mint hogy a három pontot megszerezzük. Egész héten erre készültünk, a lehetőségeink most is meglesznek, hogy berúgjuk-e, az majd kiderül" – nyilatkozta a DVTK honlapjának Bódog Tamás.

A második NB I-es góljára hajtó Ezekiel Henty tudja, hogy DVTK eredményei nem tükrözik a csapat valós játékerejét.

„Több szempontból is érdekes mérkőzés vár ránk szombaton a DVTK ellen. Egyrészt hozzánk hasonlóan ők is egy másik csapat stadionjában rendezik a hazai találkozóikat, másrészt az utóbbi hetekben az elért eredményeik alapján mondhatnánk azt is, hogy nincsenek jó formában, de ez nem fedi a valóságot, mert egyszer sem játszottak alárendelt szerepet, sokkal inkább a szerencsével álltak hadilábon. Éppen ezért biztos, hogy nehéz meccs vár ránk, amit egy rendkívül impozáns stadionban, vélhetően egy kiválóan előkészített pályán fogunk lejátszani. Mindenképp a három pont megszerzése a legfőbb célunk, ennek szellemében készültünk egész héten. A magam részéről nagyon várom, hogy megszerezzem a második gólomat is az NB I-ben, de persze ennél sokkal fontosabb, hogy a csapat nyerjen" - nyilatkozta a Videoton honlapjának a nigériai támadó.

A forduló rangadóján a bajnoki címvédő Budapest Honvéd fogadja az előző szezonban bronzérmes Vasast. A kispestiek legutóbb az idény legjobb játékával ikszeltek a Videoton vendégeként, míg az angyalföldiek némileg pihenhettek, mivel áramszünet volt a Szusza Ferenc Stadionban, így Vad II István játékvezető a 22. percben félbeszakította a Haladás elleni bajnokit.

OTP Bank Liga, 11. forduló:

18.00: Újpest FC-Debreceni VSC

18.00: Puskás Akadémia-Paksi FC

18.00: Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Ferencvárosi TC

18.00: Diósgyőri VTK-Videoton FC

18.00: Swietelsky Haladás-Mezőkövesd Zsóry FC

20.30: Budapest Honvéd-Vasas FC