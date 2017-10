A Debrecen Újpesten játszik bajnokit az NB I 11. fordulójában, de a Nagyerdei Stadionnál mindenki piros-fehér szettben szaladgál. Nyüzsgés van, az emberek jönnek-mennek, van, aki egyedül, van, aki a haverjával, van, aki a családjával. De mi készül itt? A diósgyőriek fogadják a Videotont 50 kilométerre az otthonuktól. Akiknek a stadionépítés miatt minden hazai meccsük is idegenbeli. A szurkolókat azonban ez nem zavarja, Debrecenben is olyan hangulatot csinálnak, mintha a saját stadionjukban lennének.

Ha valaki nem is tudná, hogy a Diósgyőr a hazai meccseit Debrecenben (is) játssza, akkor Lululu bácsi, a miskolci pereces/mindenes tesz róla, hogy megtudja. Ő a leghangosabb a stadion környékén. „Megjött Lululu bácsi, ide, ide, meleg a magom" – kiabálja rövid megszakításokkal. A helyiek, akik arra járnak, megmosolyogják őt. A diósgyőri szurkolók nem. Ahogy beindul a bolt, már kígyózó sorok állnak előtte. Perecet, szotyolát és egyéb ropogtatni valót kínál a meccs előtt.

Lululu bácsitól pár méterre egy szurkoló várja, hogy szót kapjon. „Hazajárunk Debrecenbe – meséli a férfi jókedvűen, dacára annak, hogy a Diósgyőr az előző három meccsét elveszítette. – Amennyire tudjuk, megszálljuk a várost. Itt is meg lehet csinálni a hazai hangulatot, de az igazi majd Diósgyőrben lesz. A csapat jelenleg csak a kilencedik a bajnokságban, ennek ellenére ő bizakodik: „Nem a kiesés ellen fogunk harcolni, annál jobbak vagyunk. A 4–7. hely meglesz, meglátjátok – mondja, majd azt is megtippeli, hogy mi lesz a Videoton elleni meccs eredménye. – 3–1-re nyerünk."

Az Európa Ligában playoffot játszó Videoton ellen, amely tíz forduló után vezeti a tabellát? Bátor kijelentés. Ekkor odaüvölt valaki: „Fényt hozunk az éjszakába." Ennek a fele se tréfa, a diósgyőriek komolyan hisznek benne, hogy "hazai pályán" foghatók a fehérváriak. Mert tényleg olyan, mintha hazai pályán lennének. „Itt vagyunk nem? – kérdez vissza egy szurkoló. – A világ végére is elkísérnénk a csapatot, és még tovább."Tény, a diósgyőri tábor az egyik legösszetartóbb az országban, most is körülbelül ezer-ezerötszázan jöttek a csapattal.

Öt perc múlva meccs, de még pont van idő benézni a kocsmába, ahol a Debrecenen kívül más csapat nevét csak félve merik elsuttogni. A pulton van egy papírfecni, amin az Újpest–Debrecen végeredményét lehet megtippelni.A meccsét, amelyet 220 kilométerrel messzebb játszanak, itt viszont három kivetítőn is egyszerre közvetítik.

Két idős úr beszélget a kezdés előtt – mi is odamegyünk. „1962 óta járok meccsekre – kezdi Lajos bácsi, akinek testvérével együtt bérelt helye van a kocsmában. – Idefele jövet megkérdeztem tőle: te, tudod, hogy ma itt játszik a Videoton? Azt mondta, hogy nem. Mindig együtt járunk meccsre, szeretjük a jó focit. A jó fociért akár Barcelonába is elmennénk. Minket viszont a diósgyőri meccs érdekel, és az, hogy mit gondolnak a helyiek arról, hogy az egyik nagy rivális a stadionjukban játszik.

„Nincs rivalizálás – jön a gyors válasz. – Tudja, az a helyzet, hogy mindenhol van egy rossz mag, amelyet, ha értelmes a többség, meglehet állítani. Én még hiszek abban, hogy teljesen normális és konszolidált élet lesz a futballban. Az unokám majd kijöhet a gyerekével. Megmondom őszintén, egy Diósgyőr elleni meccsre kihozom az unokámat, de egy Fradi vagy Dózsa-meccsre már nem. Nem is olyan rég itt voltak, és szétvertek mindent" – mondja Lajos bácsi, aki azt is elmeséli, hogy a polgármesteri hivatal és a vezetés jól rotálja a helyiségeket, sohasem áll üresen a stadion.

De nekünk sietnünk kell, kezdődik a meccs, a kapu mögötti szurkolótáborok pedig épp kezdenek belelendülni.

Szidják egymás, a hangosbemondó ötpercenként felszólítja őket a sportszerű szurkolásra – hiába. A többiek csöndben nézik a meccset, egészen addig, amíg Ugrai meg nem szerzi a vezetést egy parádés góllal. Ekkor mindenki talpon, mindenki szurkol.Bódog Tamás vezetőedző viszont idegesen járkál fel-alá, széttárt karokkal vonja kérdőre a játékosait, ha azok hibáznak. Ő tudja, hogy még nem nyertek.

A második félidőben a Videoton rendezi a sorokat, és megfordítja a meccset, de a diósgyőri szurkolók továbbra is buzdítják a csapatot. „Harcoljatok, harcoljatok" – kiabálják. A játékosok harcolnak, és a 78. percben kiegyenlítenek. Ismét van élet a Nagyerdei Stadionban. De nem sokáig. Négy perccel a vége előtt Pátkai góljával a Videoton megszerzi a vezetést, és meg is nyeri a meccset 3–2-re. A szurkolók értelemszerűen csalódottak, de abban mindenki biztos lehet, hogya következő „hazai meccsen" is ott lesznek a csapat mellett.

„Úgy jöttünk ki a második félidőre, hogy ésszel kell játszani, ugyanúgy folytatni, mint a szünet előtt. Sajnos nem sikerült, kicsit eszetlenek is voltunk, elkerülhető gólokat kaptunk. Ez volt zsinórban a negyedik vereségünk. Nem lehet arra fogni, hogy nem a saját stadionunkban játszunk, nem ez volt az első meccsünk Debrecenben. Ez nem lehet kifogás. Négy vereség, az négy vereség – nyilatkozta Lipták Zoltán, a DVTK játékosa az Origónak.

„Félidőben rendeztük a sorainkat, mind taktikailag, mind mentálisan. A második félidőben nagyon jók voltak a kifelé helyezkedő védelem mögé belőtt labdáink, szerencsére gólokat is sikerült rúgnunk ezekből. Sokat tettünk a győzelemért a második félidőben, szerintem megérdemelten nyertünk" – mondta Juhász Roland, a Videoton csapatkapitánya.

A válogatott szünet után azonnal javíthat is a Diósgyőr, amely október 14-én a Vasassal játszik a Nagyerdei Stadionban. Az NB I vándorcirkuszának nézői, a magyar bajnokság leghűségesebb szurkolótábora akkor is ott lesz velük. Mert legyen bárhol a hazai meccs, aki diósgyőri, annak ott a helye.