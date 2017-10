Nikolics nagyon régen lőhetett ilyen könnyű gólt

Az MLS (Major League Soccer) legutóbbi játéknapján a Nikolics Nemanjával felálló Chicago Fire a David Villát is a soraiban tudó New York City FC-t fogadta. A két csapat végül megosztozott a pontokon, köszönhetően a két kiváló csatár góljainak.

A hazai pályán játszó Chicago Fire akár a konferencia harmadik helyére is feljöhetett volna, amennyiben le tudja győzni a New York City FC-t, és így is kezdett a klub. A 20. percben Maximilano Morelez gondolta úgy, hogy jó lesz hátrafelé cselezgetni a tizenhatoson belül, ezt használta ki Nikolics Nemanja, aki köszönte szépen a lehetőséget, elvette a labdát és könnyedén gurított a kapuba.

Moralez mindent elkövetett azért, hogy kiköszörülje a csorbát, ezt a 43. percben sikerült is megtennie, ezúttal saját csapattársának, David Villának adott gólpasszt, nem is csúnyát.

A második játékrészben nem született már gól, így 1-1-re végződött a góllövőlista éllovasainak rangadója. Nikolics 21 találattal még mindig első, de 20-20 góllal követi Diego Valeri és David Villa.

A Németh Krisztiánt foglalkoztató New England Revolution gólnélküli döntetlent játszott az Atlanta United ellen hazai pályán, a magyar szélső a 76. percben csereként állt be.

A Sporting Kansas City-ben Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést, amin a KC hazai pályán 1-0-ra kikapott a nyugati listavezető Vancouver Whitecapstől.