Történelmi mélypont: összedőlni látszik a kristálypalota

A Manchester United elleni hétvégi verségével történelmet írt a Crystal Palace, az angol labdarúgó-bajnokság első négy osztályának legrosszabb rajtját produkálta az együttes. A londoniak hét fordulón és egy edzőváltáson már túlvannak, de nemhogy pontot, még gólt sem tudtak szerezni a Premier League-ben.

Pedig a csapat szurkolói bizakodva várhatták az idei szezont, elvégre Sam Allerdice-nak, valamint egy huszáros hajrának köszönhetően magabiztosan vívták ki a bennmaradást az előző kiírásban.

Big Sam azonban csak ideiglenesen vállalta a csapat irányítását, így a nyári felkészülést már a holland Frank de Boer vezetésével kezdte a csapat. A keretben jelentős változások nem történtek, sőt, kulcsjátékost nem is veszített a Palace, Benteke, Cabaye, Puncheon és Zaha is maradt. Melléjük érkezett a Liverpoolból Mamadou Sakho, az Ajaxból Jairo Riedewald, kölcsönben pedig megszerezték az MU és a Chelsea egy-egy tehetségét is, Timothy Fosu-Mensah és Robin Loftus-Cheek személyében.

A felkészülési mérkőzésekből sem lehetett arra következtetni, hogy az együttes történlemi mélyrepüléssel indít a PL-ben, mert bár a Liverpooltól 2-0-ra kikapott a gárda, a Maidstone-t és a West Bromot legyőzte, a Metz és a Schalke ellen pedig döntetlenre végzett.

A bajnoki nyitányon aztán jött a fekete leves, az újonc Huddersfield feltörölte a padlót a sasokkal (0-3) és bár a második fordulóban az Anfiled Road-on sokáig jól tartották magukat, végül 1-0-ra kikaptak.

Ezt követően végre némi sikerélmény következett, 2-1-re diadalmaskodtak az Ipswich elleni ligakupa meccsen, a továbbjutást követően pedig a Swansea látogatott a Selhurst Parkba. A walesiek legyőzése nem tűnt megoldhatatlan feladatnak, mégis annak bizonyult, Paul Clement alakulata 2-0-ra nyert, az angol sajtó pedig a meccs után már arról cikkezett, hogy egyre forróbb a kispad de Boer alatt. Nos, az újságírók nem jártak messze az igazságtól, egy héttel később a Palace a Burnley otthonában is kapitulált (1-0), a kudarc pedig de Boer állásába került, aki így minden idők legkorábban elbocsátott edzője lett a Premier League-ben, aki nem hogy nyerni, még gólt lőni sem láthatta csapatát; 77 nap után köszönték meg a munkáját.

Frank de Boer: Idegenben nem megy Hazáján kívül elkerülik a sikerek az egykori kíváló hátvédet, a 112-szeres holland válogatott védő hat éven keresztül irányította az Ajaxot, mellyel négy bajnoki címet nyert. 2016 nyarán vette át az olasz Inter irányítását, a milánóiak kispadján viszont csupán 14 meccs adatott meg neki, mielőtt novemberben, 85 nap után kirúgták. Ezt sikerült most "felülmúlnia" a Palace élén eltöltött 77 nappal.

Az utódlást hamar megoldotta a vezetőség, miután Sam Allardyce kizárta visszatérésének lehetőségét azt a Roy Hodgsont nevezték ki, aki ifistaként anno a Palace-nál kezdte játékoskarrierjét. Ezzel az angol válogatott korábbi szövetségi kaptiánya a valaha volt legidősebb edző lett a liga történetében, csodát azonban egyelőre ő sem tudott tenni.

Merthogy Hodgson debütálását a Southampton alaposan elrontotta (0-1), a bombaformában lévő manchesteri alakulatok pedig esélyt sem adtak a Palace-nak, a City 5-0-ra, a United 4-0-ra nyert, ezeken az eredményeken pedig a nagy nehezen kivívott újabb ligakupa-siker (1-0 a Huddersfield ellen) sem igazán tudott kozmetikázni.

Az MU elleni csúfos vereség ráadásul történelminek bizonyult, hét fordulót követően az angol bajnokság első négy osztályának történetében még soha, egyetlen csapat sem állt szerzett pont és lőtt gól nélkül a tabellán.

A Portsmouth ugyan a 2009/2010-es szezonban szintén hét vereséggel kezdett, de a bajnokság ezen szakaszában már három gólt szerzett, ráadásul a nyolcadik játéknapon első győzelmét is elérte. A Crystal Palace-nak ehhez a címvédő Chelsea-t kellene legyőznie a következő fordulóban, így a nyolcadik vereségre inkább van esély és korántsem biztos, hogy a gólínséget épp a bajnok ellen sikerül majd megtörni. A vb-selejtezők miatti pihenő mindenesetre aligha jöhetne jobbkor a Palace szempontjából, két hete van Hodsonnak, hogy feltüzelje a társaságot és feledtesse a kudarcokat.

Egy szerencséje van a csapatnak hogy a közveteln riválisok még lőtávon belül tanyáznak, elvégre a Bournemouth 4, a Swansea és a Leicester 5-5 pontot gyűjtött eddig, a hátrány tehát két forduló alatt ledolgozható. Na persze hol az az egy? Pont is. Gól is.

Gyenge kezdés után erős visszaesés A Crystal Palace (és a Portsmouth) példáján felbuzdulva megpróbáltuk összegyűjteni a Premier League leggyengébb rajtjait és az azokat produkáló csapatok listáját, íme:

Southampton (1998/1999) Öt zakóval nyitott a SOTON, míg végül a Tottenham ellen a hatodik fordulóban összekapartak egy 1-1-es döntetlent. A kilencedik játéknapon az Arsenal ellen is szereztek egy pontot, az első siker pedig egy héttel később, a 10. fordulóban jött össze a Coventry legyőzésével. A bajnokságot a még éppen bennmaradó, 17. helyen zárta a csapat. Manchester City (1995/1996) A még arab fontmilliárdok nélkül operáló City egy Tottenham elleni 1-1-el nyitott, majd zsinórban hét meccset bukott el, sorrendben a Coventry, a QPR, az Everton, az Arsenal, a Newcastle, a Middlesbrough és a Nottngham Forest ellen. Szezon végén rosszabb gólkülönbségüknek "köszönhetően" 18. helyen végzett és kiesett a Premier League-ből. Sheffield Wednesday (1999-2000) Kilenc meccs, egy pont. Erre volt képes a Sheffield, meg egy 0-8-ra a Newcastle ellen a nyolcadik fordulóban, ahol Alan Shearer ötször volt eredményes. A 10. héten végre megtört a jég, a Wimbledont 5-1-el küldték haza, sokkal több sikerélmény aztán nem várt a csapatra, 19. helyen zuhantak vissza a Championshipbe. Sunderland (2013-2014) Az első nyolc meccsen egy pontra volt képes az együttes, a negyedik forduló után meg is köszönték a munkát Paolo di Canionak. Bár az utód, Gustavo Poyet is szenvedett az elején, a hajrában a mai napig emlékezetes menetelést produkált az együttes. Idegenben győzte le a Chelsea-t és a Manchester Unitedet, ikszelt a Man. City-vel és 5 meccsen 13 pontot begyűjtve tükörsimán maradt bent a 14. helyen. Tottenham (2008/2009) A Juande Ramos irányította Spurs 2 pontra volt képes az első 8 meccsén, ami annak fényében igazán elszomorító, hogy ebben az időben még Gareth Bale és Luka Modric is a londoniakat erősítette. Később Harry Redknapp vette át a Marshall-botot, aki aztán rendet rakott a White Hart Lane-en és a nyolcadik helyre hozta be a csapatot. Sunderland (2016/2017) David Moyes a Manchester Unitednél csalódást keltő munkája után Sunderlandben próbálta visszaállítani renoméját. Nem sikerült, olyannyira, hogy az első 10 meccsén mindössze két pontra futotta a csapat erejéből és gyakorlatilag végig sereghajtó pozícióban tetszelegve, tök utolsóként esett ki a PL-ből.

Címlapi kép: Andros Townsend sokatmondó gesztusa az 1-0-s hazai győzelemmel zárult Burnley-Crystal Palace mérkőzés után, mely zsinórban a negyedik veresége volt a londoniaknak.