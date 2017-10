Dárdai Pálnak jövőre ismét a Sport TV-n szurkolhatunk

A Sport TV programja 2018 őszétől német csúcsfutballal és újabb válogatott mérkőzésekkel bővül. A Sport1-en és a Sport2-n lesznek láthatóak a Bundesliga és a Német Kupa küzdelmei, valamint a világversenyeken kívül válogatott futballmeccsek, Eb- és vb-selejtezők, a Nemzetek Ligája mérkőzései, valamint a felkészülési találkozók is ott kerülnek képernyőre.

Tizenkét év után, 2018 őszétől újra a Sport TV közvetíti Magyarországon a német labdarúgó-bajnokság, a Bundesliga küzdelmeit. A legjobb európai sorozatok közül messze itt szurkolhatunk a legtöbb honfitársunknak, hiszen jelenleg is Dárdai Pál a Hertha vezetőedzője, Gulácsi Péter az RB Leipziget, Szalai Ádám pedig a Hoffenheimet erősíti, így a garantált magas színvonalon túl ők is plusz vonzerőt jelentenek a tévénézők számára. És hogy miért garantáltan magas a színvonal? A 2017 tavaszán lezárult nemzetközi idény után a Bundesliga büszkélkedhetett a spanyol bajnokság után a második legjobb UEFA-együtthatóval, és olyan csapatok a zászlóshajói, mint a Bayern München vagy a Borussia Dortmund. A szerződés értelmében a Sport TV minden kezdési időpontban közvetíthet mérkőzést, az övé a német Szuperkupa is, továbbá joga lesz összefoglalókat és magazinműsorokat sugározni, valamint a másodosztály legjobb meccseit is élőben adhatja. A társaság német portfoliója így lesz teljes, hiszen a Német Kupát eddig is itt láthatták a rajongók, ahogyan a válogatottól sem kell elbúcsúzniuk.

Utóbbi már csak azért is igaz, mert a Sport TV-t működtető AMC Networks International – Central and Northern Europe megállapodott az UEFA-val, hogy a következő években elképesztően gazdag válogatott program lesz látható a csatornáin. A korábbi évekhez hasonlóan az összes európai Eb- és vb-selejtező csak a Sport1-en és a Sport2-n lesz látható, a kínálat pedig két nagyszerű kezdeményezéssel bővül. Egyrészt 2018 őszén bemutatkozik a Nemzetek Ligája, amelynek nem csupán végső győztese lesz, de innen is ki lehet jutni az Európa-bajnokságra. Másrészt pedig az UEFA központosította a felkészülési mérkőzéseket is, és az összes, Európában játszott találkozó a Sport TV csatornáin kerül képernyőre. Az UEFA egységesíti a versenynaptárt is, szerdától a következő hét keddjéig évente legalább hat Week of Football nevű időszak lesz, így aztán évente 150 körül lesz a Sport TV-n élőben sugárzott válogatott mérkőzések száma.