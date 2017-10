A triplázó csatár fizetne is, hogy megkapja a meccslabdát

Remili Mohamed, a Vasas FC labdarúgócsapatának kapitánya élete első mesterhármasát szerezte a Budapest Honvéd ellen 4-1-re megnyert rangadón. A 32 éves támadó a lefújás után szerette volna hazavinni emlékbe a meccslabdát, de a kispestiek nem adták azt oda az angyalföldi játékosnak, aki hajlandó lenne fizetni is érte.

Remili a meccs után emlékként szerette volna megtartani a labdát, amivel a bravúrt elérte, azonban hiába kérte, a kispestiek nem adták.

„Ahogy minden játékosnak, nekem is nagyon fontos az első mesterhármas és a labda, amivel megszereztem ezt. Kicsit furcsálltam a hozzáállásukat, de úgy látszik, nem valami megértőek. Sajnos az óta sem sikerült megszereznem, de addig nem nyugszom, amíg az enyém nem lesz, úgyhogy ez az egyik feladatom a héten. Ha kell, fizetek is érte, hogy ne érje veszteség a klubot – nyilatkozta Remili Mohamed a Borsnak, aki már a labda helyét is kinézte. – Édesapámnak van egy külön szobája, ahol az ereklyéket őrzi. Ott kapna előkelő helyet – folytatta a Vasas csapatkapitánya, aki a mérkőzés után nem tudott elmenni ünnepelni a társaival, de a héten ezt is pótolja.

A három gólból egyébként a második marad számára a legemlékezetesebb.

„Amikor megkaptam a labdát, először jobbra néztem az asszisztensre, hogy beinti-e lesnek. Aztán belőttem, és pár perc múlva viccelődtem ezen a játékvezetővel. Megkérdeztem, tényleg nem lesgólt lőttem-e, amire azt felelte, hogy megadta, úgyhogy nem – emlékezett vissza a Kassai Viktorral történt eszmecserére Remili, aki bízik benne, ha három gólt nem is tud lőni minden meccsen, tartani tudja kiváló formáját.

A magyar válogatott világbajnoki selejtezői miatt két hétig szünetel a labdarúgó OTP Bank Liga, így Remilinek bőven lesz ideje tárgyalni a kispestiekkel az őt megillető ereklyéről.