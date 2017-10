Storck: Nem szabad elbújni

Bernd Storck szövetségi kapitány kedden Telkiben tartott sajtótájékozatót, amelyen elmondta, hogy nincs veszítenivalójuk Svájc és Feröer ellen, bátran fognak játszani. A selejtezős teljesítményt pozitívnak értékelte, szerinte sokkal jobban áll most a csapat, mint két-három évvel ezelőtt. Lovrencsics Gergő visszavágna a svájciaknak, Eppel Márton pedig élne az újabb lehetőséggel.

A válogatottnak már nincs esélye kijutni a jövő évi világbajnokságra, ennek ellenére a Svájc és a Feröer elleni meccs sem nevezhető tét nélkülinek. „Szeretnénk megszerezni a harmadik helyet. Feröer ellen kötelező a győzelem, Svájcnak pedig van miért visszavágni, még ha tudjuk is, hogy egy nagyon erős csapat ellen fogunk játszani – mondta Lovrencsics.

Nikolics Nemanja és Szalai Ádám sincs ott a keretben, így Eppel újabb esélyt kaphat a bizonyításra. „Természetesen van rajtam nyomás, a válogatottba csak a legjobbak kerülnek be. Szeretném meghálálni a bizalmat, szeretnék gólt lőni, mert ez az előző meccseken nem sikerült."

A hétvégén a Ferencváros kétgólos hátrányból fordított a Balmazújváros ellen, Lovrencsics szerint ebből a válogatott is profitálhat. A klubcsapatokban elért eredményeknek lehet hatása a válogatottra, a Balmazújváros elleni fordítás nagy löketet kell, hogy adjon. Sokkal jobb hangulatban érkeztem most ide, mint legutóbb, amikor kikaptunk a Videotontól. Jó formában vagyunk, ezt meg kell lovagolni, felszabadultan kell játszani."

„Még nem áltt össze teljesen a keret, Bese Barnabás például este még meccset játszik, de rajta kívül is vannak hárman-négyen, akik csak ma csatlakoztak hozzánk" – mondta Storck,aki a megsérült Hangya Szilveszter helyett Szabó Jánost hívta be a keretbe.

„A mostani csapatot össze sem lehet hasoníltani az Andorra ellenivel. Van, aki eltiltás miatt nem lehet velünk, van, aki sérült, de a rendelkezésre álló játékosok is helyt fognak állni. Nincs veszítenivalónk, megpróbáljuk a lehetetlent lehetségessé tenni.

A legutóbbi fordulóban a portugáloktól 1–0-ra kikapott a válogatott, de a kapitány szerint annak a meccsnek is voltak pozitívumai. „Egységes volt a csapat, tudtuk birtokolni a labdát, helyzeteket dolgoztunk ki, emberhátrányban is próbáltunk támadni. Svájc ellen az a legfontosabb, hogy keményen védekezzünk, és ebből kitörve alakítsunk ki helyzeteket. Nem szabad elbújni, bátran kell játszanunk.

A kapitány az eddigi selejtezős teljesítményt is értékelte. Örülnünk kell annak, hogy nemzetközi szinten játszhatunk, így fejlődik a csapat. Szerettünk volna több pontot szerezni, voltak szükségtelen vereségek, de ezekből le kell vonnunk a tanulságokat. Ha mindig teljes lett volna a keret, lehet jobb eredményeket érünk el."

Felmerült természetesen az Andorra elleni vereség is, de Storck szerint még így is jobban állnak most, mint két-három évvel ezelőtt. A játékosoknak csak a válogatottban van lehetőségük megmutatni magukat. Nagy a nyomás rajtuk, és rajtam is, de együtt kell élnünk ezzel.

A magyar válogatott nyolc forduló után a harmadik helyen áll a csoportjában. A csapat szerda délután utazik el Bázelbe, ahol szombaton Svájc ellen játszik, majd három nappal később, október 10-én Feröert fogadja hazai pályán.