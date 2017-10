Szebeni István: Nem díszpintynek szerződtem az MTK Budapesthez

A TV2 Tények műsorvezetője, Szebeni István lett az MTK Budapest kommunikációs vezetője. A népszerű tévés szakember természetesen a Tényekben végzett munkája mellett látja el ezt a feladatot, amelynek során a labdarúgás mellett 23 másik szakosztály kommunikációs munkáját irányítja csapatával. Az ezer szállal Debrecenhez kötődő Szebeni soha nem tagadja meg a cívisvároshoz való kötődését, miközben abban bízik, hogy Magyarország első téli olimpiai bajnoka egy MTK Budapest színeiben versenyző sportoló lehet.

Kapásból meg tudja mondani, hogy mit játszott az MTK Budapest labdarúgócsapata a hét végén az NB II-ben?

Természetesen. Az egyik nagy rivális, a Kazincbarcika ellen nyertünk 1-0-ra Tiszaújvárosban.

És előtte?

Ezzel sem fog meg, akkor a Soroksár ellen a gyönyörű Új Hidegkuti-stadionban léptünk pályára és 5-2-re nyertünk. Mielőtt azonban azt kéri, hogy mondjam fel a teljes eredménylistát, annyit szeretnék megjegyezni, hogy az MTK Budapestnek a labdarúgáson kívül 23 másik szakosztálya van.

Rendben, állapodjunk meg egy döntetlenben. De azért azt tudja, hogy száz emberből kilencvenkilenc, ha azt hallja, hogy MTK Budapest, egyből a labdarúgásra gondol.

Ezzel tisztában vagyok, hiszen ez a legnépszerűbb sportág a világon. Ráadásul most a csapat az NB II-ben szerepel, ott viszont az első helyen áll. A közvélemény és a szurkolók is azt várják, hogy egy év kitérő után ismét jussunk fel az élvonalba, szerintem ez egy reális dolog.

Ráadásul Feczkó Tamás személyében egy kiváló edzőt sikerült szerződtetnünk.

Izgalmas lesz az NB II-es bajnokság, de a februári téli olimpia legalább ekkora, ha nem nagyobb izgalmakat tartogat számunkra.

Miért?

Mert a klub sportolója az a Miklós Edit, aki alpesi síelésben egyedüli magyar sportolóként dobogóra állhatott Világkupa-futamon, illetve az MTK Budapest színeiben versenyez Liu Shaolin Sándor és testvére, Liu Shaoang is, akik a világ legjobb rövidpályás gyorskorcsolyázói között vannak.

Nem akarom elkiabálni, de könnyen lehet, hogy 2018-ban a magyar sport első téli olimpiai aranyérmét egy MTK Budapestben sportoló gyorskorcsolyázó szerzi meg Dél-Koreában.

Szerintem tényleg ne kiabáljuk el, mert ebben a sportágban a győzelemhez a tudás mellett komoly szerencse is kell. Biztosan hallotta már, hogy a rövidpályás gyorskorcsolyázóknál elég egy rossz levegővétel, egy lent felejtett kéz, vagy egy fel nem vett jeladó, és az illetőt úgy zárják ki, mint a huzat.

Sőt, azt is tudom, hogy a vetélytársak alkalomadtán ki is lökik egymást. Tényleg nem akarok nagy hátizsákot rakni a két srácra, de ezek a fiúk évek óta arra készülnek, hogy a téli olimpián megmutathassák, mire képesek. A klubban az a feladatunk, hogy ehhez a megfelelő hátteret megteremtsük.

Új titulusa szerint ön lett az MTK Budapest kommunikációs vezetője. Ezek szerint nem csak a futball, hanem a másik 23 szakosztály is önhöz tartozik?

Igen, és erre roppant büszke vagyok. A Shaolin-testvérekről már beszéltünk, de

az MTK Budapestben olyan kiválóságok sportolnak, mint a teniszező Babos Tímea, vagy a kardvívó Márton Anna. Csapatsportágakban a kézilabdázók, a kosárlabdázók és a röplabdázók is az NB I-ben szerepelnek. Ami a klub kommunikációját illeti, ez egy csapatmunka.

Számomra roppant megtisztelő, hogy mindezt én irányíthatom. Összesen tizenketten vagyunk, de ez nem egy tizenkettő egy tucat társaság. Mellettem dolgozik az a Szegő Tibor, akinek hosszú évek óta ez az élete, aki gyakorlatilag 0-24 órában az MTK Budapest sajtóügyeivel foglalkozik. Nem parancsolni jöttem közéjük, pláne nem uralkodni akarok felettük. Nálunk olyan régimódi, lassan-lassan reneszánsz kifejezések jelennek meg a napi kommunikációban és munkavégzésben, mint a kérem, a köszönöm, vagy a szeretném. Lehet, hogy mindez sokaknak ódivatú, vagy szokatlan, nekem viszont természetes.

Debrecenben mit szóltak ahhoz, hogy az MTK Budapest szolgálatába állt?

Értem a kérdést és az ebben rejlő zrikát. Rólam valóban köztudott, hogy Debrecenben jártam iskolába, hogy tévés pályafutásomat is Debrecenben kezdtem.

Amikor Deutsch Tamás elnök úrral tárgyaltunk a szerepvállalásomról, ez is szóba került. Az elnök úr tudta, hogy ezer szál köt Debrecenhez, de azt is jelezte, hogy számára ez nem probléma.

Nagyon bízom abban, hogy a debreceniek számára sem lesz az. Ebben az idényben az MTK Budapest és a DVSC focicsapata legfeljebb a Magyar Kupában találkozhat, hiszen a Loki az NB I-ben szerepel, mi pedig a másodosztályban.

De nagyon remélem, hogy a következő idényben ott lehetek az MTK Budapest-Debrecen első osztályú bajnoki mérkőzésen is. Azért, mert az MTK-Budapestnek dolgozom, soha nem fogom megtagadni azt, hogy ezer szál köt a Debrecenhez. Nem teszek úgy, mint az a sportoló, aki Debrecenből a fővárosba igazolt, majd három hónap távollét után a debreceni esküvőjére zöld-fehér szalvétákat rendelt.

Az MTK Budapestben végzett munkája mellett továbbra is híradózik majd a TV2-ben, igaz?

Természetesen. Itt szeretném megköszönni a TV2 vezetőinek, hogy ezt a kettős szerepvállalást lehetővé tették a számomra. A Tényekben továbbra is láthatnak majd a nézők, de a Hungária körúti Új Hidegkuti Nándor Stadionban is lesz egy irodám. Amúgy imádok oda bejárni, mert szerintem Magyarország egyik legszebb stadionjáról beszélünk. Akárhány futballista lépett ott pályára, valamennyien úgy nyilatkoztak, hogy nagyszerű a pálya, remek a létesítmény.

A Tények egyik műsorvezetőjeként mit jelent az ön számára a híradózás?

Az egész életemet meghatározó munka ez. Bár talán már rutinos híradósnak számítok, vannak olyan pillanatok, amikor még mindig az jár a fejemben, hogy ez velem történik meg?

Én, aki 2002-ben Debrecenből abszolút kezdőként kerültem fel Budapestre, most az ország egyik legnézettebb hírműsorát, a Tényeket vezetem.

Szavakkal igazából nehéz kifejezni mindazt, amit ezzel kapcsolatban érzek. Műsorvezető társammal, Andor Évával tökéletes párost alkotunk, nagyon szeretek vele dolgozni. Szerencsés vagyok, hogy szeret a Jóisten, boldog vagyok, és azt csinálom, amit szeretek. Kár, hogy édesanyám ezt már nem láthatja.

A közeljövőben mi lesz az MTK Budapestnél a legfontosabb feladata?

Október 28-án a hagyományos MTK-sportnapot rendezzük meg a Hungária körúton és a Városmajorban. Ez legalább annyira fontos számunkra, mint a profi sport menedzselése. Ezen a rendezvényen rengeteg gyerek lesz ott, akiket igyekszünk a sport felé terelni. Az én kisfiam két és fél éves, naponta látom rajta, hogy mennyit jelent számára a mozgás.

Az MTK Budapest sportolói igazi példaképek, a családi napot pedig pont azért rendezzük, hogy minél több gyerekkel szeretessük meg a sportot. Ezen kívül örömmel mondhatom, hogy a Hungária körúti létesítmény környékén hamarosan elkezdődnek azok a fejlesztések, amelyek a 2019-es Maccabi Európa Játékokra készülnek el. A budapesti Maccabi Európa Játékok megrendezése a magyar fővárosnak nagyszerű lehetőség lesz, hiszen több ezer zsidó sportoló érkezik majd hozzánk.

Talán mindebből az is kiderült, hogy a következő időszakban rengeteg feladat vár ránk. Azt pedig tényleg nagyon fontosnak tartom, hogy az MTK Budapest sportolói választékosan beszélve tudjanak nyilatkozni egy-egy média-megjelenés alkalmával.