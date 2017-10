Jupp, Jupp, hurrá! Megvan a Bayern München új vezető edzője?

Német lapértesülések szerint az idény végéig a 72 éves Jupp Heynckes irányítja majd a Bayern München labdarúgócsapatát.

A 72 éves német tréner korábban már három alkalommal is ült a bajorok kispadján. Most a Kicker és a Bild is arról írt, hogy ő lehet a megoldás Carlo Ancelotti távozása után.

Heynckes 2013-ban távozott legutóbb Münchenből. Abban az idényben mindent megnyertek a bajorok, azaz a Bundesligát, a Német Kupát és a Bajnokok Ligáját is. A tréner akkor azt mondta, hogy nem akar többet edzősködni.

Lehet, hogy a sors most másképpen rendelkezik.