Messiék nagy bajban, Argentína távolodik a foci vb-től

El tudják képzelni, hogy a világ egyik legjobb labdarúgója, Lionel Messi nélkül rendezik meg a 2018-as oroszországi foci vb-t? Ha nem, akkor lassan ideje megbarátkozni a gondolattal. A dél-amerikai labdarúgó vb-selejtezők péntek hajnali fordulójában ugyanis Argentína 0-0-s döntetlent játszott Peruval. Ez pedig azt jelenti, hogy Messiék jelenleg a hatodikok a tabellán. Az első négy helyezett közvetlenül eljut Oroszországba, az ötödikre interkontinentális pótselejtező vár.

Amikor egy kép többet mond minden szónál.

Az argentin csapatnak eddig sem volt sétamenet a dél-amerikai vb-selejtező sorozat, de ez a 0-0 most tényleg arculcsapással ér fel. Messi kapufáig jutott, a kék-fehérek gyakorlatilag végigtámadták az egész meccset, de Peru hősiesen védekezett. Pedro Gallese, a peruiak kapusa csodálatosan védett. A 94. percben pedig Peru akár a meccset is megnyerhette volna, mert Aquino szabadrúgását csak káprázatos bravúrral védte ki Sergio Romero.Ezzel a döntetlennel Peru került a tabella ötödik helyére, míg Messiék jelen pillanatban a hatodikok.A tabella iszonyatosan szoros, a második helyezett uruguayi csapattól is csak három pont választja el a bukdácsoló argentinokat. Ami ebben a fordulóban még váratlan volt, hogy a már-már lesajnált paraguayi válogatott idegenben 2-1-re megverte a kolumbiai válogatottat, ezzel egy pontra megközelítette az argentin együttest.

Az utolsó fordulóban az argentin csapat Ecuadorba látogat, Paraguay a csoport utolsó helyén álló Venezuelát fogadja, Peru pedig Kolumbia ellen otthon játszik. Nem kell hangsúlyozni, hogy a jelen állás szerint Argentína borzalmasan nehéz helyzetben van, mert az eredmények számukra kedvezőtlen alakulása miatt simán kieshetnek. Messiéknek mindenképpen nyerniük kell Ecuador ellen idegenben.

Labdarúgó vb-selejtező, dél-amerikai zóna, 17. forduló: Argentína-Peru 0-0, Bolívia-Brazilia 0-0, Venezuela-Uruguay 0-0, Chile-Ecuador 2-1, Kolumbia-Paraguay 1-2.

Az állás: 1. Brazília 38 pont, 2. Uruguay 28, 3. Chile 26, 4. Kolumbia 26, 5. Peru 25., 6. Argentína 25, 7. Paraguay 24.

Az utolsó forduló párosítása: Brazília-Chile, Ecuador-Argentína, Peru-Kolumbia, Uruguay-Bolivía, Paraguay-Venezuela