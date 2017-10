Vb-selejtező: Minden hibánkat megbüntették a svájciak

A magyar labdarúgó-válogatott 5-2-re kikapott Bázelben a házigazda Svájc csapatától az utolsó előtti világbajnoki selejtezőjén. Többször hibázott a védelmünk és Gulácsi Péter is, a svájciak pedig minden hibát könyörtelenül góllal büntettek. Az újonc Ugrai Roland góllal debütált, de másnak nem nagyon örülhettünk. Kedden a Groupama Arénában Feröer-szigetek ellen zárjuk a vb-selejtezőket.

Eredmény, vb-selejtező, B-csoport:

Svájc–Magyarország 5-2 (3-0)

Bázel, St. Jakob-park 32018 néző

Svájc: Sommer - Lichtsteiner, Schär, Djourou, Moubandje - Freuler (Derdiyok 83.), Frei, Xhaka - Shaqiri, Zuber (Zakaria 74.), Seferovic (Embolo 63.)

Magyarország: Gulácsi - Bese (Lang Á. 32.), Guzmics, Kádár, Korhut - Pátkai, Elek (Márkvárt 56.) - Varga R. (Sallai 69.), Nagy Á., Lovrencsics - Ugrai

gól: Xhaka 18., Frei 20., Zuber 43., 48., Lichtsteiner 83., ill. Guzmics 58., Ugrai 89.

sárga lap: Ugrai 36., Elek 44.

Nem a legjobb előjelekkel várta a magyar válogatott a vb-selejtezősorozat utolsó előtti mérkőzését. Egyrészt a csoportot nyolc meccs után hibátlanul vezető Svájc otthonában kellett vizitálni, ráadásul egy olyan csapat volt az ellenfél, amelyiket 1981 óta nem sikerült legyőznünk. Hogy még rosszabb legyen, több kulcsjátékosra sem számíthatott Bernd Storck szövetségi kapitány: Dzsudzsák Balázs és Fiola Attila a portugálok elleni sárga lapja, Szalai Ádám és Gera Zoltán sérülés, Nikolics Nemanja pedig az ismert okokból nem állt a rendelkezésére. Az már csak a keserű pirula a végére, hogy a két csapat első találkozóját ebben a selejtezősorozatban Svájc nyerte 3-2-re a Groupama Arénában egy utolsó percben lőtt góllal.

Ezzel a kezdővel futottunk neki a meccsnek:

A Svájc elleni kezdőcsapatunk: Gulácsi - Bese, Guzmics, Kádár, Korhut - Elek, Pátkai - Varga R., Nagy Á., Lovrencsics - Ugrai #SUIHUNpic.twitter.com/HYEXynXZOh — MLSZ (@MLSZhivatalos) October 7, 2017

A német szakember azonban nem szokott megijedni az ilyen helyzetektől, inkább húz egy váratlant: ami a Norvégia elleni emlékezetes Eb-pótselejtezőn Kleinheisler László volt, az a St. Jakob-parkban Ugrai Roland lett - a DVTK támadója újoncként kapott szerepet a támadósor csúcsán. A kapitány a mérkőzés előtt többször is elmondta, igyekszünk ugyan stabilan védekezni, de nem fogunk lemondani a támadásokról sem.

A svájciak négy állandó kezdőjüket - Michael Langot, Mehmedit, Dzemailit és Rodríguezt - nem nevezték a kezdőbe, mutatva, hogy az utolsó, Portugália elleni mérkőzés talán egy fokkal fontosabb számukra - ha nem kapnak ki Lisszabonban (és persze begyűjtik ellenünk is a három pontot), akkor csoportelsőként jutnak ki Oroszországba.

Ez pedig a svájci kezdő volt:

A középkezdés után mi vezethettük az első akciót, és Elek Ákos passza után Ugrai rögtön egy szöglet kiharcolásával mutatkozott be a nemzeti csapatban. Az első, kapu felé tartó lövés azonban már Xherdan Shaqiri nevéhez fűződött, akinek a tizenhatos vonaláról leadott kísérlete nem sokkal szállt el a léc fölött - Gulácsi rajta volt, ahogy a Stoke City középpályásának következő, középre tartó labdáján is.

1400 magyar szurkoló kísérte el a csapatot Bázelbe:

Ahogy arra számítani lehetett, a kezdőben csak légiósokat foglalkoztató svájciak domináltak, Seferovic még egy kapufát is lőtt lesről, de láthatóan igyekeztek nem kapkodni, hanem minél több passzal kihozni a labdát a mieink, amikor sikerült megszereznünk. Középen Elek és Pátkai Máté dolga volt a hazai támadások megszűrése, a Bolognában idén mellőzött, azaz jelentős meccshiánnyal küzdő Nagy Ádám pedig a támadósor közepén irányított Varga Roland és Lovrencsics Gergő között.

Az első negyedórában, bátran mondhatjuk, egyenlő partnerei voltunk a svájciaknak, aztán a 18. percben Guzmics Richárd haza gurított, Gulácsi lábáról elpattant a labda, el is csúszott, így már rávetődni sem tudott, az ott ólálkodó Xhaka pedig köszönte szépen a lehetőséget.

Még fel sem ocsúdtunk, amikor a svájciak egy labdavesztésünk után már újra a kapunk előtt voltak, a Mainz középpályása, Fabian Frei lőtt a tizenhatos sarkáról, a blokkolni igyekvő Bese lábán gellert kapó labda pedig a kapu jobb oldalában kötött ki a tehetetlen Gulácsit jó messzire elkerülve.

El kellett telnie jó néhány percnek, hogy visszanyerjük a lélek jelenlétünket, addig még átvészeltünk egy veszélyes lövést, és egy beadást is. A 27. percben egy támadás során Bese lépett rosszul, akit hordágyon kellett levinni, de ugyanennek az attaknak a végén Varga Roland vette végre célba Sommer kapuját, amiből szöglet lett - Ugrai csúsztatott fejesét pedig Xhakának kellett kivágnia az árnyékra vetődő Sommer mögött. Bese viszont nem tudta folytatni a játékot, helyére, a Nagy Ádámhoz hasonlóan, klubjában, a francia Dijonban augusztus óta nem kapott szerepet.

A 39. percben egy kicsit visszakaptunk a szerencséből: Shaqiri kapott remek labdát a leshatáron, jól adott be, Seferovic azonban volt annyira előzékeny, hogy a gólvonalról a kapu mellé rúgta a labdát. A 43. percben azonban újra hibáztunk, a svájciak pedig újra büntettek: Lang passzolt Nagy Ádámhoz, akit a kaputól 20 méterre szerelt Shaqiri, rögvest Zubernek passzolt, a Hoffenheim szélsője pedig a nagyjából 12 méterről balról higgadtan lőtte ki a bal alsót, Gulácsi vetődött, de megint nem volt esélye.

A félidő ráadásának perceiben Varga Roland egy szabadrúgásból legalább eltalálta Yann Sommer kapuját, és már ennek is örülnünk kellett. A szünetre vonuló játékosokat látva annyit leszűrhettünk, hogy nem az elől játszók hiánya volt a legnagyobb baj, hanem az, hogy hátul három hibából három gólt kaptunk.

Bernd Storck nem cserélt a szünetben, csupán annyit változtatott, hogy Varga és Lovrencsics helyet cserélt, előbbi a bal, míg utóbbi a jobb oldalon próbálkozott. Akár rossz jelnek is tekinthettük, hogy az első akció megint a miénk volt: Nagy Ádám passzával Ugrai nyargalt az alapvonalig, de a centerezését kivágták, Elek lövését pedig fogta Sommer. Nem örültünk, hogy igazunk lett, a következő svájci támadás végén ugyanis Zuber jutott lövéshez, húsz méterről tüzelt, Gulácsi pedig kicsit mellé ütött a labdának, ami így vígan vágódott a léc alá.

Innen már csak egy feladat maradt: elkerülni egy, az amszterdami 1-8-hoz hasonló szégyent. Az volt a legnagyobb baj, hogy a svájciak úgy játszottak velünk, mintha felhozó meccset játszanának egy tartományi válogatottal, akkor kerültek helyzetbe, amikor akartak. Bernd Storck igyekezett legalább a látszatát fenntartani, hogy nem adjuk fel, és Elek Ákos helyére behozta a Puskás Akadémia támadó középpályását Márkvárt Dávidot. Nem állítjuk, hogy ennek volt köszönhető, de egy gyors akció végén Nagy Ádám harcolt ki szögletet, amit Varga jól nyesett be, Kádár jól fejelt meg, a védők által kivágott labdát pedig Guzmics fél fordulattal vágott Sommer kapujába - eloszlatva ezzel a góltalansági rekordot dédelgető kapus álmait.

Hogy az apró kellemetlenség után valami igazán nem kívánatos történjen a svájciakkal: Andorrában a portugálok megszerezték a vezetést, ami azt jelentette, hogy a svájciak egyelőre eltehették a vb-kijutás megünneplésére legyártott pólókat, és kezdhettek megbarátkozni a gondolattal, hogy ahhoz bizony Lisszabonból kell legalább egy ponttal hazatérniük.

A svájciak az utolsó jó húsz percre már látványosan vissza vettek az addig diktált tempóból, így mi is többször eljutottunk a hazai kapuig, a 75. percben Lovrencsics akár a második magyar gólt is megszerezhette volna, ha jól találja el a labdát az idő közben pályára lépő Sallai Roland beadása után. Nagyon szerettek volna gólt rúgatni a súlyos sérülés után visszatérő Embolóval, de, ami neki nem sikerült, az sikerült a balhátvéd Lichtsteinernek, aki egy elé kerülő labdát 15 méterről kíméletlen erővel vágott a Gulácsi kapujába - ezt egyetlen kapus sem védte volna.

A hangosbemondó az újabb gól után már harmadszor figyelmeztette a szektorukat elválasztó kerítést rázó, és a St. Jakob-park nézőit pirotechnikai eszközökkel szórakoztató magyar nézőket, hogy "ugyan ezt a pár percet bírják már ki" (szó szerinti idézet).

A 89. percben a debütáns Ugrai Roland Nagy Ádám beadása és Sommer hibája után egy szép fejessel szerezte meg a második magyar gólt, de ez már szépségtapasznak is kevés volt ezen a bázeli estén.

A játékvezető jól érzékelve az események menetét, egyetlen másodpercet sem hosszabbított, lefújta a mérkőzést. A játékosok megköszönték a biztatást az őket elkísérő szurkolóknak, és lélekben elkezdhettek készülni a keddi, Feröer-szigetek elleni utolsó vb-selejtezőre. Ha nem kapunk ki - és miért kapnánk - akkor a csoport harmadik helyén fejezzük majd be a sorozatot.

A válogatott szövetségi kapitánya, Bernd Storck így értékelt:

"Jól indult a mérkőzés, tisztában voltunk vele, hogy a svájciak fognak dominálni. Az első gól, sajnos, a mi komoly hibánkból született, utána pedig nagyon gyorsan megrúgták a másodikat is - mondta a találkozó lefújását követően Bernd Storck az M4 Sportnak. - Pozitívum, hogy próbáltunk előre játszani. Az eladott labdákkal saját magunkat vertük meg, és a szünetben már látszott, hogy innen nehéz lenne fordítani. Szereztünk két gólt, de összességében Svájc teljesen megérdemelten győzött. Ha ilyen szinten hibázunk, akkor az olyan csapatok, mint Svájc, könyörtelenül megbüntet bennünket. Előre kell tekinteni, voltak srácok, akik jól játszottak, csak éppen hárommal több gólt kaptunk a kelleténél - ironizált a kapitány, aki elmondta, az utolsó mérkőzésen Feröer ellen egyértelműen győzelmet vár a csapattól.

A B-csoport többi eredménye:

Az andorrai védelem egy ideig a portugál válogatottat is megoldhatatlan feladat elé állította, végül Cristiano Ronaldo becserélésével menekült meg az Európa-bajnok, a klasszisnak 17 perc kellett a második félidőben, hogy betaláljon, aztán a hajrában André Silva is szerzett egy gólt, ezzel beállítva a 0-2-es végeredményt. A csoport másik mérkőzésén Lettország 0-0-ra végzett a Feröer-szigetek ellen.

Feröer-szigetek–Lettország 0-0

Andorra–Portugália 0-2 (0-0)

A többi mérkőzés eredménye:

A-csoport:

Luxemburg legutóbb a selejtezők egyik legnagyobb bravúrját hajtotta végre, amikor gólnélküli döntetlent ért el Franciaország ellen, most azonban Svédország nem kímélte őket, 8-0 lett a vége. A franciák valószínűleg nem gondolták volna a 3. percben, hogy Matuidi gólja lesz az utolsó, amit szereznek, mégis így történt. Ez is elég volt viszont a bolgár válogatott ellen, valamint ahhoz is, hogy visszavegyék a svédektől az A csoportban. A hatosfogat harmadik mérkőzésén Hollandia idegenben 3-1-re győzött, így életben tartotta továbbjutási esélyeit.

Svédország–Luxemburg 8-0 (3-0)

Fehéroroszország–Hollandia 1-3 (0-1)

Bulgária–Franciaország 0-1 (0-1)

H-csoport:

A már biztosan csoportelső belgák gólzáporos meccsen 4-3-ra nyerek a bosnyákok otthonában.

A meccs előtt pótselejtezőt érő második helyen álló hazaiak nagy lehetőséget szalasztottak el, ugyanis a görög csapat ciprusi sikere miatt már nem a saját kezükben van a sorsuk az utolsó forduló előtt. Ráadásul a görögök utolsó mérkőzésükön a csoportutolsó Gibraltárral játszanak hazai környezetben. Azzal a Gibraltárra, akik otthon szenvedtek 6-0-s vereséget Észtország ellen.

Bosznia-Hercegovina–Belgium 3-4 (2-1)

Gibraltár–Észtország 0-6 (0-3)

Ciprus–Görögország 1-2 (1-2)