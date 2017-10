Izlandi futballelnök: ha álmodom, ne ébresszetek fel!

Története első világbajnoki részvételét tűzijátékkal ünnepelte hétfőn este az izlandi labdarúgó-válogatott, amelynek tagjai Reykjavík főterén egyenpólóban énekeltek a szurkolókkal.

Ha álmodom, ne ébresszetek fel! - mondta Gudni Bergsson, az izlandi szövetség elnöke a történelmi jelentőségű, Koszovó elleni 2-0-ás siker után.

A meccset követően Reykjavíkban tűzijátékot rendeztek, a válogatott tagjai pedig - rövidnadrágban és "2018, Izland, világbajnokság" feliratú egyenpólóban - a város központi helyén, az Ingólfstorg téren a szurkolókkal együtt közösen énekelték a tavalyi kontinensbajnokságon közismertté vált izlandi dalt.

Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány a találkozót követően arról beszélt, sokáig elégedetlen volt csapatával, mert nem a tőlük megszokott módon, hanem idegesen játszottak. A győzelem viszont bőven kárpótolta ezért, s megemlítette, hihetetlen, hogy Pelé vagy Maradona után Aron Gunnarsson is vb-n játszhat majd. A szakember kiemelte elődje, Lars Lagerbäck munkáját, aki az Eb-re való kijutással lerakta az alapokat a válogatottnál.

Izland tavaly először vett részt az Európa-bajnokságon - a negyeddöntőben kapott ki a házigazda franciáktól -, most pedig a vb-re is kijutott. Méghozzá a világbajnokságok történetének legkisebb nemzeteként: a 330 ezer lakosú Izland az 1,3 milliós Trinidad és Tobagót előzte meg ebben a rangsorban, amely 2006-ban volt vb-résztvevő.