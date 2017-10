Nagy Ádám: Álmodoztunk, de ez a harmadik hely a realitás

A magyar válogatott Böde Dániel góljával hazai pályán 1–0-ra győzött Feröer ellen a világbajnoki selejtezősorozat tizedik fordulójában. A meccs után a játékosok elégedetten nyilatkoztak, de egy pici hiányérzet volt bennük, amiért nem sikerült kiszolgálniuk a szurkolókat.

„Küzdelmes mérkőzés volt – kezdte az értékelést Pátkai Máté az Origónak. – Van bennünk hiányérzet, mert nem játszottunk jól, de végig akart a csapat, ezért le a kalappal mindenki előtt. A legfontosabb mégiscsak az, hogy sikerült megszerezni a győzelmet."

„A mai futballban szinte már mindenki tud szervezetten védekezni, nem mindig sikerül ez ellen megtalálni az ellenszert. Sokszor célravezetőbb lett volna, ha nem magas beadásokkal próbálkozunk, hanem esetleg laposan lőjjük be a labdákat a védelem mögé, de így is voltak lehetőségeink. Mögéjük tudtunk kerülni, és voltak átlövéseink is, akár több gólt is szerezhettünk volna."

A félidőben csereként beállt és győztes gólt szerző Böde Dániel szerint a második félidőben meglett a rengeteg beadás eredménye: „A szünet után a tizenhatoson belülről és kívülről is próbáltunk beadni, úgy gondolom ezzel nagyobb veszélyt jelentettünk az ellenfél kapujára. A gólnál megpróbáltam mellel besodorni a labdát, de visszapattant a kapusról. Szerencsére valahogy csak sikerült bepiszkálni.

Szabó János először lépett pályára kezdőként a válogatottban, ez kicsit meg is lepte őt. „Az edző azt mondta nekem, hogy a teljesítményemmel érdemeltem ki. Meccs előtt azt beszéltük, hogy szélről próbáljuk megbontani őket, ezt csak kisebb-nagyobb sikerrel tudtuk teljesíteni. A feröeriek arra mentek rá, hogy a mi játékunkat elrontsák – mondta Szabó, aki szerint még mindig Korhut Mihály az első számú játékos a balhátvéd poszton. – Misi egy nagyon jó játékos, meghatározó tagja a válogatottnak, külföldön játszik, úgyhogy azt gondolom, hogy a jövőben is inkább ő fog bizalmat kapni."