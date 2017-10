A vb-selejtezők lezárása után szinte kötelező a kérdés: maradjon-e Bernd Storck a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, vagy váltani kell a kispadon? Most elmondhatják a véleményüket, amelyhez egy kis segítséget is adunk.

A jelenlegi szövetségi kapitányt, Bernd Storckot kell a legkevésbé bemutatni. A német edző az Eb-eufória után a vb-selejtezőn nem úgy szerepelt a válogatottal, ahogy azt a szurkolók és a közvélemény elvárta volna. A tíz mérkőzésen elért 13 pont megszerzése után a drukkerek már a fejét követelték a Feröer-szigetek elleni keddi találkozót követőn. Az MLSZ eddig kiállt mellette, kérdés, hogy megmaradt-e a bizalom.

Paulo Sousára, bár nem nyert bajnokságot a Videotonnal, mégis sikeredzőként tekint a szurkolók többsége. A bajnoki címnél jóval nagyobb bravúrt ért el ugyanis azzal, hogy az Európa-liga főtáblájára juttatta a Videotont, ahol a csoportban a harmadik helyen végeztek, megelőzve a portugál Sporting CP-t (Cristiano Ronaldo nevelő egyesületét). Hazai pályán a Sportingot és a Baselt is legyőzték - azóta mindkét csapat stabil BL-résztvevő.A portugál edző a magyarországi munkája után az izraeli Makkabi Tel Aviv és a svájci Basel együttesét is a csúcsra vezette, majd jó időszakot töltött el az olasz Fiorentinánál. Az olasz csapattal a 16 között búcsúzott az Európa-ligában. Jelenleg nincs csapata, ismeri a magyar közeget, így akár kézenfekvő megoldás is lehetne.

A marosvásárhelyi születésű Bölöni László neve szinte minden alkalommal felmerül, amikor az új szövetségi kapitány a téma a magyar válogatottnál, ám megegyezni soha nem sikerült vele. Edzőként dolgozott a Nancy, a Sporting, a Rennes és a Monaco csapatainál, volt román szövetségi kapitány, de görög és arab klubokat is vezetett, így hatalmas tapasztalattal bír. Az már más kérdés, hogy jelenleg a belga Royal Antwerpent irányítja, amelyhez 2019 nyaráig szerződés köti, azaz nehezen mozdítható.

Dzsudzsák Balázs korábbi edzője, Fred Rutten neve is több alkalommal bekerült már a virtuális kalapba. A holland edző a Twenténél kezdte edzői pályafutását, ahol 2001-ben Holland Kupát nyert. Ezt követően a Schalkéhez került, amelyet a 2008–2009-es idényben irányított. A PSV-nél 2009 és 2012 között dolgozott – többek között a magyar válogatott csapatkapitányával. Irányította még a Vitesse-t és a Feyenoordot, legutóbb a szaúd-arábiai élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Al Shabab FC edzője volt. 2008-ban Hollandiában kiérdemelte a legjobb edzőnek járó Rinus Michels-díjat. Jelenleg neki sincs csapata, ráadásul jó nevű és mégis megfizethető edző.

A Hertha BSC magyar edzője, Dárdai Pál a szurkolók legnagyobb kedvence. A Feröer-szigetek elleni mérkőzésen is felhangzott a neve a lelátón. Tény, hogy a legnagyobb bajban adta vissza a szurkolók magyar futballba vetett reményét, nagyban az ő munkájának köszönhető, hogy a magyar válogatott az Eb-n szerepelt, de a Hertha ragaszkodik hozzá, így szinte semmi esély sincs a visszatérésére. Már csak azért sem, mert évről évre túlteljesít a berlini csapattal. 2016-ban a 7. helyen, míg 2017-ben 6. pozícióban végzett a csapatával. Jelenleg a 10. a Hertha a Bundesligában, és főtáblás az Európa Ligában.

Herczeg András az egyetlen itthon dolgozó jelölt, akinek neve a pletykákban felmerült. A 61 éves edző a Debrecent a Bajnokok Ligája és az Európa-liga főtáblájáig is elvezette, két-két alkalommal pedig magyar bajnok és Magyar Kupa-győztes lett a DVSC-vel. Jelenleg a nem túl veretes kerettel bíró Debrecennel a harmadik helyen áll a Videoton és a Ferencváros mögött a Lokival. Hátránya lehet, hogy a csoportköröket leszámítva nincs nemzetközi rutinja, és szinte soha nem dolgozott a hajdúsági megyeszékhelyen kívül.