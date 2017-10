Détáriék nem tudtak visszavágni az ukránoknak a májusi vereségért

A magyar öregfiúk-válogatott 3-1-re kikapott a Margitszigeten az ukránok egykori legjobbjaitól. A szerdai mérkőzés közvetlen előzménye a május végén, Ungváron megrendezett ukrán-magyar jubileumi mérkőzés volt, amelyen a jóval fiatalabb átlagéletkorú házigazdák 3-1-re nyerni tudtak.

Azt a meccset az 1992-es ukrán-magyar A-válogatott összecsapás 25. évfordulója alkalmából rendezték meg, a negyed évszázaddal ezelőtti mérkőzés ugyanis történelmi jelentőségű volt az ukránok számára: a mieink ellen játszotta első nemzetközi meccsét a szomszédos ország nemzeti csapata. Negyed évszázaddal ezelőtt a mieink Kiprich József duplájával és Sallói István góljával 3-1-re nyerni tudtak, majd négy hónappal később, Nyíregyházán ismét legyőzték Ukrajnát, akkor 2-1-re.

Az ukránok a jubileumi mérkőzésen, közel 6000 néző előtt visszavágtak, de a felek megegyeztek, hogy akárcsak 25 évvel ezelőtt, most is lesz egy második mérkőzése a két csapatnak. A magyarországi visszavágót szerdán délután a margitszigeti MAC-pályán rendezték meg, és akárcsak májusban, most is az ukránok győztek, 1-0-ás félidőt követően 3-1-re. A vendégek góljai közül kettőt Andrij Vorobej szerzett, egyet Szerhij Nazarenko lőtt, míg a mieink becsületgólját Tököli Attila jegyezte.