Újabb kapitány távozott a vb-selejtezős kudarc után

Miután az Egyesült Államok válogatottja 32 év után először maradt le egy világbajnokságról, Bruce Arena szövetségi kapitány pénteken benyújtotta a lemondását, amit a szövetség vezetése elfogadott.

Az amerikaiaknak még az észak- és közép-amerikai zóna (CONCACAF) selejtezőinek utolsó fordulójában is a saját kezükben volt a sorsuk, azonban idegenben 2-1-es vereséget szenvedtek a hat csapatos csoport utolsó helyén álló Trinidad és Tobagótól, és miután Panama és Honduras is győzött, csak az ötödik helyen végeztek, így a pótselejtezőről is lemaradtak.

"Tudtam, hogy nagy kihívás előtt állok, amikor tavaly novemberben elfogadtam a munkát - írta az amerikai szövetség oldalán közzétett nyilatkozatában Bruce Arena, aki 1998 és 2006 között már sikerrel vezette a csapatot, tavaly pedig benne látták a megoldást Jürgen Klinsmann utódlására. Mindenki megtett mindent a sikerért, de kiderült, hogy ez is kevés. Nincs bocsánat, nem tudtuk elvégezni a munkánkat, amiért én vállalom a felelősséget.

Arena meglátása szerint a történtek komoly visszalépést jelentenek, és még időben fel kell tenni a kérdést, hogy mi lehet a megoldás. Meglátása szerint ugyanakkor az amerikai foci igenis fejlődési pályára állt, és ott is kell tartani.

"Fontos felismerni, hogy milyen elképesztő fejlődést értünk el az elmúlt két évtizedben, jóformán minden területen, értve itt a játékosok képzését, az edzőképzést, és a stabil alapokon álló hazai profi bajnokságot. Ennek a munkának a trinidadi eredménytől függetlenül folytatódnia kell" - szögezte le Arena, hangsúlyozva, mennyire megérti a szurkolók csalódottságát, ugyanakkor kiemelve, hogy mélységesen meg van róla győződve, hogy a foci fejlődése jó irányban halad az Egyesült Államokban.

Srecko Katanec (Szlovénia), Juan Antonio Pizzi (Chile) és Gordon Strachan (Skócia) Bruce Arena a negyedik szövetségi kapitány, akinek az állásába került, hogy csapata nem tudta kiharcolni a vb-szereplést. A horvát Ante Cacicot az utolsó, Ukrajna elleni mérkőzés előtt menesztették a válogatott éléről, a csapat pedig 2-0-ra győzött Kijevben a hazaiak elleni ki-ki mérkőzésen.