Lassan a csillagos eget is odaígéri Messinek a Barcelona

Lionel Messi még mindig nem írta alá azt a papírt, amellyel meghosszabbítaná az FC Barcelonánál 2018 nyarán lejáró szerződését. Pedig nem lehet azt mondani, hogy a Neymar eladása után anyagilag igen jól eleresztett klub ne tett volna neki igazán gáláns ajánlatot.

Az FC Barcelona azt szeretné, ha legnagyobb csillaga, a világ jelenlegi (egyik?) legjobb futballistája, az ötszörös aranylabdás Lionel Messi minél hamarabb aláírná új, 2021-ig szóló szerződését. A klubvezetés szerint ez már csak formalitás, hiszen a játékos ügyeit képvisel családtagok - Messi bátyja és apja - már ellátták kézjegyükkel a szerződést - de a legfontosabb aláírás még mindig hiányzik, mégpedig Messié.

A L'Ara katalán lap szerint a klub ezúttal már olyan ajánlatot tett le az argentin elé, amit legfeljebb csak egy őrült utasítana vissza. A lap információi szerint Messi körülbelül heti 500 ezer eurós fizetést kapna, és csak magáért az aláírásért 80 és 90 millió euró közötti bónuszra számíthatna.

Ha azt kérdezik, hogy honnan van a Barcának ennyi pénze, akkor jó helyen kapisgálnak. A katalán lap tudomása szerint a klub rekor forgalommal zárta az előző idényt, 897 millió euró folyt be, amiben nem kis tételt jelent persze a csapat korábbi brazil sztárjának Párizsba történt értékesítése: ebből 222 millió eurót láttak a katalánok. Kicsivel nagyobb baj a klub bevételeinek 84 százalékát viszik el az idei szezonban brutálisan megemelkedett bérek. Azzal, hogy Marc-André ter Stegen, Luis Suárez és Andrés Inieste is hosszabbított, illetve, hogy ugyanez várható Sergi Robertótól és Gerard Piquétől is, a bérköltség 31,4 százalakkal 365-ről 479 millió euróra emelkedett.

Jó tett helyébe

Sok pénzt várj, tartja a modern futball írott törvénye. Az aláírásért bónuszok is járnak, ami csak az aktuális idényre mintegy 150 millió eurót húz ki a Barca kasszájából. A L'Ara tudomása szerint ebből 44 milliót eurót elkülönítettek arra az esetre, ha nem sikerülne megegyezni Neymarékkal a brazil kifizetetlen bónuszáról, ami a 2016-os szerződéshosszabbítása után járna neki (saját álláspontjuk szerint), a fennmaradó 100 millió túlnyomó része pedig Messi számlájára vándorolna.

Felforgathatja a világ futballját Neymar klubváltása 2017. augusztus 3-án a Paris Saint-Germain hivatalosan is bejelentette, hogy 222 millió euróért megvásárolta Neymart a Barcelonától. Az összeg több mint kétszerese az eddigi világrekordnak, amit Paul Pogba 105 milliója tartott. De honnan volt ennyi pénzük a párizsiaknak, akik egyszer már megszegték a pénzügyi fair play szabályát? Bedönti-e ez az átigazolás a futballpiacot?

Már, ha aláír, mert spekulációk szerint az argentin csillag arra vár, hogy mi lesz a katalán függetlenségi törekvések végkifejlete, mert az egészen biztos, hogy ő nem akar egy egy csapatos katalán bajnokságban focizgatni. Akkor inkább odébb áll.

De nem csak a játékosok fizetésére kell gondolni: az FC Barcelonának 500 dolgozója van, és a létszám várhatóan közel 40 fővel fog gyarapodni. A klubnak ugyanis olyan új kihívások kezelésére kell embert találnia, mint hackertámadások, a megnövekedett biztonsági kockázatok (informatikusokat és biztonsági szakembereket keresnek), illetve a kereskedelmi részlegbe is kell a friss erőt - ez további költségnövekedéssel fog járni.

Hozzon pénzt!

A kiadásokat finanszírozni kell, amiben most már nem lesz partner az eddigi mezszponzor Qatar Airways, illetve ennek tulajdonosa, a katari kormány - a közel-keleti ország ugyanis éppen a Paris Saint-Germainre fordítja ezentúl az energiáit és pénzügyi erőforrásait. Helyettük viszont érkezett a japán internetes óriás, a Rakuten, amelyik négy éven keresztül évente 58 millió eurót folyósít.

Ott van viszont a sportszergyártó partner, az amerikai Nike, amelyik a közeljövőben aláírandó új megállapodás révén 24 helyett már 60 millió dollárt fog utalni. Egy jó BL-szerepléssel pedig az UEFA-tól is mintegy 10-15 millió euróval több pénzre lehet számítani, mint eddig.

Nagy kiadással jár, de jelentős bevételnövekedéssel kecsegtet a stadion, a Camp Nou átépítése. A már ma is Európa legnagyobb stadionjának számító 99 ezer férőhelyes monstrumot tovább bővítik, és alaposan át is építik, ami mintegy 600 millió euróba fog kerülni.

Ezt lesz hivatott fedezni a majdani névadó szponzor megjelenése. Az Espai Barca névre keresztelt beruházáshoz olyan partnert keresnek, akivel 25-30 évre szerződhetnek, cserébe pedig 250 millió euró körüli összeget remélnek. Azok a cégek, akik Lionel Messiben látnak fantáziát, így máris kiesnek a jelöltek közül.

Megnyugtató, hogy a spanyol liga és az UEFA együttes nyomásgyakorlásának köszönhetően a nemrégiben még közel 300 milliós hitelállomány a 2015-16-os idény végére szinte teljesen eltüntette a klub, a mostani idény végén meglévő 54 millió pedig abszolút kezelhetőnek tűnik. Óscar Grau, a klub igazgtója ugyanakkor hangsúlyozta, ha a télen venne is új játékost a csapat, a lehetőségeik meglehetősen szűkösek.