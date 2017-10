Ronny Deila, a norvég élvonalban a kiesés elől menekülő Valerenga edzője a csapat sorsfordító találkozója előtt rendhagyó módon tartotta meg a taktikai értekezletet.

A norvég élvoanlbeli focibajnokság (Eliteserien) 21. fordulójában a 24 pontos Valrenga veszélyesen közel állt a kieséshez, ráadásul a következő körben az Európa Ligát érő 4. helyen álló Brannt fogadták. Ha újra kikapnak, lehet, hogy menthetetlen a szezon. Ekkor lépett közbe a csapat edzője, Ronny Deila: a skót Celticcel korábban két bajnoki címet is szerző edző egészen váratlanul anyaszült meztelenül jelent meg a taktikai értekezleten.

"Annyian láttak már meztelenül, hogy ez a legkevésbé sem zavart - mondta Deila egy hónappal a történtek után a VG című norvég lapnak. - A fene nagy komolyságba, gondoltam, nem ártana egy kis vidámság."

A játékosai ugyancsak nem akadtak fönn azon az apróságon, hogy a tiszteletre méltó szakvezető ádámkosztümben jelenik meg, viszont egészen mást láttak a dolog hátterében.

Szép volt-e vagy sem, nem az én dolgom eldönteni, de működött - mondta Herman Stengel. - Meg kellett mutatnunk, hogy kik is vagyunk valójában, mindent levetve magunkról, és így kellett kimennünk a pályára is. Tudtuk, hogy jó futballisták vagyunk, de ezt be is kellett bizonyítanunk."

Deila megígérte, hogy nem fog minden taktikai értekezleten levetkőzni, mert "akkor oda a meglepetés ereje". Egyébként nem ez volt az edző első szexi megmozdulása: amikor 2009-ben a Stromsgödsettel kiharcolta a bennmaradást, alsónadrágban nyomott fekvőtámaszokat a pálya szélén a lefújás után.

A Valerenga az emlékezetes edzői húzás óta egy meccset elveszített (Stabaek 2-4, idegenben), egyet pedig megnyert (Haugesund 3-0, otthon), és 30 ponttal kényelmes távolságba került a 25 ponttal a 14., már osztályozót jelentő helye álló Aelesundtól.