Jön a Manchester United első igazi erőfelmérője

A legnagyobb hagyományokkal bíró rangadó, a Liverpool és a Manchester United összecsapása az angol labdarúgó-bajnokság 8. fordulójának slágermérkőzése.

A két csapatnak a szombat kora délutáni lesz a 199. egymás elleni mérkőzése, s Manchesterben abban bíznak, tovább javítják ősi riválisuk elleni örökmérlegüket: jelenleg 79 manchesteri győzelem és 54 döntetlen mellett 65 liverpooli sikert mutat a statisztika.

A United számára mindig az Anfield az igazi teszt mind mentálisan, mind fizikálisan - jelentette ki a manchesteriek korábbi csapatkapitánya, a jelenleg televíziós szakértőként dolgozó Gary Neville.

Az ezúttal hazai pályán, az Anfield Roadon játszó Liverpool hat bajnoki óta nem tudta legyőzni riválisát, ráadásul Jürgen Klopp tanítványai a válogatott szünet előtti hetekben is bukdácsoltak: legutóbbi négy bajnokijukon csak egyszer nyertek. Ezzel szemben José Mourinho együttese eddig remekel, igaz, rangadót még nem játszott. A bajnokságban hét mérkőzés után elért hat győzelme és veretlen mutatója így is imponáló, s a Bajnokok Ligája csoportkört is két győzelemmel kezdte.

A sérülések miatt egyik csapat sem a lehető legerősebb összeállításában fog pályára lépni: a hazaiaktól Sadio Mané, Nathaniel Clyne és Adam Lallana hiányzik majd, míg a manchesterieknél Michael Carrick, Marouane Fellaini és Paul Pogba sem bevethető. Játszhat viszont a nyáron igazolt belga csatár, Romelu Lukaku, aki rekordöntésre készül: amennyiben betalál a Liverpool otthonában, ő lesz az első United-játékos, aki első nyolc bajnokiján nyolc gólt szerez.

Az előző idényben mindkét egymás elleni összecsapásuk döntetlennel ért véget: az Anfielden a United végig védekezve 0-0-t játszott, míg az Old Traffordon 1-1-es végeredmény született idén januárban.

A többi nagycsapat közül a jobb gólkülönbségének köszönhetően listavezető Manchester City a Stoke Cityt, a harmadik helyezett Tottenham a Bournemouth-t fogadja. A címvédő, jelenleg negyedik Chelsea a sereghajtó Crystal Palace otthonába látogat, míg az ötödik Arsenal a Watford vendége lesz.