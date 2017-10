Marco Rossit még nem kereste meg az MLSZ

Sajtóhírek szerint a Kispest Honvéd korábbi vezetőedzője, a jelenleg a Dunaszerdahely futball csapatánál dolgozó Marco Rossi is esélyes a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztjára. A szurkolók is szívesen látnák a válogatott élén az olasz szakembert, aki most saját Facebook oldalán reagált a pletykákra.