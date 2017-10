Nem sikerült a bravúr minifoci-válogatottunknak

Nem bírt Csehországgal a magyar minifoci-válogatott a tunéziai világbajnokság negyeddöntőjében. A mieink 1-0-ra kaptak ki.

Az m4sport.hu beszámolója szerint az első félidőben a csehek játszottak fölényben, kapufát is rúgtak, majd Tajti Bence védett óriási bravúrral. A magyar csapat is kidolgozott több helyzetet, de nem született gól, így 0–0-ás döntetlennel mehetett a két válogatott az ötperces szünetre. A csehek a második félidő 12. percében szerezték meg a vezetést, amit tartottak is a meccs végéig.