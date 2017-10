19 nap, 6 meccs, gyilkos sorozat előtt Dárdai Pál csapata

A nyolcadik fordulót követően a Hertha BSC 9 ponttal a 13. helyen áll a Bundesligában. A bajnokság, a német kupa és az Európa Liga miatti tripla terhelés sok lehet a berlinieknek, de nagy baj még nincs, hiszen a bajnoki mezőny nagyon sűrű, Dárdai Pál csapatát a hatodik helyezettől is csak 4 pont választja el.

Az elmúlt két idényben a Hertha mindig ősszel szerepelt jobban a német bajnokságban. Most viszont az a helyzet állt elő, hogy a fővárosi csapatnak lassan hátrafelé is kell néznie, ha nem akar kellemetlen meglepetéssel szembesülni.

Bár a szakértők szerint a Hertha mostani szereplése nem negatív szenzáció, hanem a realitást tükröző állapot. Azaz a korábbi két év produktuma sokkal inkább volt erőn felüli Dárdai Pál együttesétől. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a mostani idényben a német bajnoki és kupamérkőzések mellett az Európa Ligában is főtáblás a Hertha. A nemzetközi szereplés sem indult jól, hiszen két forduló után mindössze egy pontot gyűjtöttek. A Bilbao elleni hazai döntetlen után vereség jött a svéd Östersund otthonában, csütörtökön pedig újabb idegenbeli fellépés vár a Herthára, mert az ukrán Luhanszk vendégei lesznek. A Luhanszk legutóbb Bilbaóban nyert, ezzel alaposan fejreállította az EL-csoport előzetes papírformáját.

A Herthának most kell nagyon odafigyelnie, mert a következő három Bundesliga játéknapon három olyan csapat ellen játszik, amely vagy közvetlenül előtte, vagy közvetlenül mögötte áll a tabellán. A vasárnapi Freiburg-Hertha meccs lassan kiesési rangadóvá nemesül, mert a Freiburg a 16. helyen áll 7 ponttal. Az idegenbeli meccsek amúgy sem tartoznak a berlini együttes kedvencei közé, de egy mostani Freiburg győzelem rögtön a Fekete-erdőbe lökné a Herthát. A 10. fordulóban a Hamburg érkezik Berlinbe, amely most a 15. helyen áll, majd ezt követően a jelenleg 14. helyezett Wolfsburgoz látogatnak Dárdaiék. Hogy a dolog még nehezebb legyen, a november 5-ig tartó időszakban a Hertha két EL-meccset is játszik (mindkettőt a már említett Luhanszkkal) és október 25-én a német kupaküzdelmek is folytatódnak, amikor a Hertha a bajnokság utolsó helyén álló Kölnt fogadja. Ha rápillantunk a következő 19 nap programjára, egyből látszik, mennyire kemény terhelésnek lesz kitéve a berlini egylet.

A Hertha gyilkos sorozata - 19 nap, 6 mérkőzés - tehát így fest

Október 19: Luhanszk-Hertha Európa Liga

Október 22: Freiburg-Hertha bajnoki

Október 25: Hertha-Köln DFB Kupa

Október 28: Hertha-Hamburg bajnoki

November 2: Hertha-Luhanszk Európa Liga

November 5: Wolfsburg-Hertha bajnoki

Ahogy mondani szokták: most kell nagyon észnél lenni Berlinben. Nem csodálkoznánk azon sem, ha az EL-szereplést "elengednék" Dárdaiék.