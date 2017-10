A tartalékok közé száműzték a magyar szélsőt az őszinte nyilatkozat után

A Legia Warszawa vezetőedzője a tartalékok közé száműzte a csapat magyar válogatott szélsőjét, Nagy Dominikot, miután a futballista őszintén beszélt a hétvégi meccs utáni botrányról.

Romeo Jozak azt követően küldte a tartalékok közé a szezonban kilenc mérkőzésen egy gólt szerző magyar válogatott szélsőt, hogy az kendőzetlen őszinteséggel beszélt az M4 Sportnak a hétvégi, Legia Warszawa–Lechia Gdansk rangadó után történtekről.

Nagy elmondta, hogy az edzőközpontjukhoz visszatérve a Legia ultrái várták őket, akik leszállították a csapatot a buszról. Az elbeszélgetés helyett azonban egészen más történt. A kezdeti 3-4 drukker mellett még vagy 30-40 ultra jelent meg, és tettlegességig fajult a vita köztük és a játékosok között.

„Azt gondolom, lehet erről nyíltan beszélni. Lehet ezt szégyellni vagy nem, de sajnos így történt. A szurkolók nem csak az eredményt, de a mutatott játékot is nehezményezték, amit mi teljesen megértettünk. Azonban ami történt, arra nem számítottunk. Manapság nem sok helyen fordul ilyen elő, sajnos itt előfordul. Nagyon remélem, hogy több ilyenben nem lesz részem, mert őszintén meg kell mondanom, akkor egy kicsit féltem – mondta Nagy Dominik.

De nem lehetett az egyetlen dolog, ami fájt a Legia vezetőinek, hogy a magyar játékos kijelentette, nyáron egy jól sikerült szezon után távoznak Varsóból.

"Természetesen a klubnak is ez a célja, hiszen ezért vásároltak. Meg is mondták, hogy egy üzletként tekintenek rám, és én ennek próbálok eleget tenni, ami az én érdekem is, hiszen szeretném majd magam kipróbálni az öt top bajnokság egyikében" - mondta Nagy Dominik.

Azonban könnyen lehet, hogy a Legiánál ezt nem egészen így gondolták.