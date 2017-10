Szimpátiaszavazássá silányult az Aranylabda odaítélése

A France Footbal néhány nappal ezelőtt hozta nyilvánosságra az Aranylabda-jelöltek 30 fős listáját. Az, hogy ki nyeri el, decemberben derül ki. A díjátadó pontos dátuma egyelőre nem ismert. A Real Madriddal bajnokságot és Bajnokok Ligáját nyerő Cristiano Ronaldo ott van a végső esélyesek között, ha ő nyer, akkor a portugálnak ez lesz az ötödik győzelme, ezzel beérheti a szintén ötször díjazott Lionel Messit.

Cristiano Ronaldo és Lionel Messi a világ két legjobb futballistája. Hiába vannak Neymarok, Hazard-ok, Mbappék és hozzájuk hasonló csillagok a mezőnyben, hatalmas a szakadék az argentin és a portugál, valamint a trónkövetelők között. Vélhetően a France Football szakíróit, valamint a szavazaó sportújságírókat is ez a gondolatmenet vezérelte az utóbb évek voksolásainál, különben nem beszélhetnénk arról, hogy vélhetően zsinórban tizedik alkalommal fogja vagy Messi, vagy CR elnyerni a rangos elismerést.

De jól van ez így, egyáltalán jelent még bárminemű rangot az Aranylabda elnyerése?! Ha bennünket kérdeznek, mi úgy vagyunk a válasszal, mint Mátyás király meséjében a bíró lánya, aki hozott is ajándékot, meg nem is. Jelent rangot, meg nem is.

A magyarok a mai napig büszkén húzzák ki magukat Albert Flórián 1967-es győzelmére, vagy Puskás Ferenc 1960-ban elért második helyére gondolva. De még a közelmúltban is valódi értéket képviselt az Aranylabda, mivel minden évben a legkiemelkedőbb teljesítményét nyújtó játékos kapta meg. Olyasvalaki, aki vezére volt klubcsapatának, a nemzeti válogatottnak, vagy éppen mindkettőnek.

A 2006-os év tökéletesen alátámasztja mindezt. Az olasz Fabio Cannavaronál akadtak nagyobb klasszisai a világ futballjának, de mégiscsak a vb-győztes olasz válogatott egyik vezére volt, így érdemtelennek semmiképpen nem lehetett nevezni az elismerését. Ráadásul Cannavaro sikere jó üzenet volt a többi játékosnak is,hiszen nem csak a labdazsonglőrök és a támadók, hanem a kőkemény védőmunkát végző bekkek is odaérhetnek.

És ha már Kakánál tartunk, ki gondolta volna, hogy az ő 2007-es sikere lesz az utolsó alkalom, amikor nem Messi, vagy Ronaldo kapja az Aranylabdát? Pedig így történt. Abból, hogy a portugál végzett a második, az argentin pedig a harmadik helyen, lehetett arra következtetni, hogy a jövőben ismét érdekeltek lesznek a végelszámolásnál, arra azonban aligha, hogy az elkövetkezendő tíz évre kibérelik maguknak az első két helyet.

A legnagyobb hibát ott követte el a FIFA, amikor 2009 és 2012 között zsinórban négyszer is Messit hirdette ki győztesnek, miközben Ronaldo addig csak egyszer nyert, 2008-ban. Az argentin ugyanis nem négyszer jobb játékos, a portugál önérzetét ismerve pedig biztos volt, hogy nem hagyja majd nyugodni ez a dolog.

