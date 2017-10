Bánki Erik, az MLSZ elnökségének tagja a szegedma.hu portálnak elmondta, hogy a magyar labdarúgó-válogatott következő szövetségi kapitánya komoly tapasztalattal rendelkező külföldi szakember is lehet, de arra is van esély, hogy Dárdai Pál sikerein felbuzdulva a fiatalos vonalon halad tovább a szövetség.

„Stratégiai döntést kell meghoznunk: amikor az északírek elleni, első selejtezősorozatbeli meccs után Pintér Attilát menesztettük, éppen azért tettük, mert nem láttuk azt a taktikát, ami ahhoz kell, hogy egy Eb-selejtező csoportból továbbjuthassunk" – mondta Bánki Erik, az MLSZ elnökségének tagja.

„Nagyon jó döntést hoztunk, és akkor meglepő volt, hogy Dárdai Palit bíztuk meg ezzel a feladattal. Nem volt meg még a Pro licence sem, de olyan emberi képességei vannak, annyira szuggesztív, olyan munkamániás és úgy fel tudja tüzelni a játékosokat, hogy egy viszonylag gyengébb képességű csapatból is képes sokkal jobb teljesítményt kihozni.

Vagy ezt a fiatal vonalat nyomjuk tovább, amire vannak alkalmas jelöltek, így Lőw Zsolt, vagy az a Szabics Imre, aki játékosként mindent látott már a futballból, aki jól is dolgozott Pali stábjában. Vagy hozunk egy külföldi, tapasztalt szakvezetőt. Ha az utóbbi érvényesülne, én akkor is azt támogatnám, hogy a stábban ne külföldiek, hanem ezek a tehetséges magyarok kapjanak helyek. Ekkor van esély arra, hogy egy következő kapitányváltáskor, teszem azt egy sikeres Európa-bajnoki szereplés után, jöhessenek olyan magyar edzők, akik szövetségi kapitányként is kipróbálhassák magukat."

„Legnagyobb meglepetésemre azonban Giovanni Trapattoni menedzserétől kaptam egy levelet, amelyben jelezte, hogy a mester szabad, szívesen tárgyalna velünk" – tette hozzá Bánki Erik, aki a világsztár edző nevét máris bedobta a lehetséges érkezők kalapjába.