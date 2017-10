Gulácsiék győztek, egy pontra feljöttek a botló Dortmund mögé

A Bundesliga 9. fordulójának szombati játéknapján négy mérkőzést is rendeztek egy időben. A listavezető Borussia Dortmund Frankfurtba látogatott, a Gulácsi Péterrel felálló RB Leipzig pedig a Stuttgartot fogadta.

A lipcseiek jó formában várhatták a Stuttgart elleni összecsapást, hiszen a Bajnokok Ligájában megverték a Portót 3-2-re, a Bundesligában pedig ugyanezt az eredményt érték el Dortmundban, ezzel egy jókora skalpot begyűjtve, amivel a harmadik helyre jöttek fel a tabellán. Nem kellett most sem sokat várni a vezető góljukra, a 23. percben Sabitzer bal lába sült el jó 19 méterről, parádésan tekert a hosszú felsőbe.

Nem sokan gondolták volna, hogy ez a gól lesz az egyetlen a mérkőzésen, de Gulácsiék alighanem ezzel is kiegyeznek, ugyanis így feljöttek egyetlen pontra a Dortmund mögé a tabellán.

Amögé a Dortmund mögé, amelyik az előző forduló hazai fiaskóját, valamint a kellemetlen ciprusi döntetlent szerette volna feledtetni Frankfurtban, valamint a győzelem értelemszerűen azt jelentette volna, hogy a BVB marad a Bundesliga élén. Hamar meg is lett a vezetés, Bartra lőtte erőből a labdát középre, ahol Nuri Sahin érkezett jó ütemben, megelőzte védőjét és a kapuba lőtt mintegy 6 méterről a 19. percben.

A második félidőben megduplázta előnyét a sárgában játszó vendégcsapat: egy labdaszerzést követően a félpályáról villámgyorsan eljutott a Frankfurt kapujáig a Dortmund, Maximilian Philipp pedig nem gondolkodott sokat, szólója végén a tizenhatos vonaláról kilőtte a hosszú alsót. Az Eintracht viszonylag gyorsan összeszedte magát, érkezett is a válasz: a Dortmund kapusa, Roman Bürki volt szabálytalan a tizenhatoson belül, a büntetőt pedig Sebastian Haller értékesítette. Sőt, négy perccel később az egyenlítés is megvolt, Wolf kapott egy gyönyörű kiugratást, majd higgadtan tette el a labdát Bürki mellett. Az eredmény innentől már nem változott, ezzel a Dortmund 20 pontos, a RB Leipzig 19-cel követi.

Az Augsburg a 32. percben Gregoritsch szerencsés távoli lövésével szerezte meg a vezetést a Hannover ellen. A vendégek egyenlítő gólja a 77. percben érkezett, ekkor Korb beadásánál ketten is eltörték a labdát a tizenhatoson belül, Fullkrugnak azonban megadatott egy második esély is, amit már nem hibázott el. Sőt, a 89. percben ismét ő volt eredményes egy kontra végén, ezzel megszerezve a győzelmet a Hannovernek.

A Mönchengladbachnak sem kellett sok idő az első gólhoz a Leverkusen ellen, a hetedik percben Johnson érkezett mesteri ütemben Thorgan Hazard beadására és a félidőig meg is tudta tartani ezt az eredményt a hazai csapat. Fordulás után ismét érkezett egy gyors gól, de ezt a Leverkusen szerezte, egy szöglet után a svájci válogatott kapusa, Yann Sommer katasztrofálisan mozdult ki, Sven Bender pedig bevetődve tudott egyenlíteni.

Az 59. percben pedig már a Leverkusennél volt az előny. Leon Bailey cselezgetett a tizenhatos környékén, majd amikor beért a büntetőterületre, ballal gyönyörűen kilőtte a hosszút. Ha már lúd, legyen kövér alapon nem állt le a vendégcsapat, egy kontra után Julian Brandt is bevette Sommer kapuját, 1-3! Evés közben meg is jött az étvágy, a 69. percben Wendell ugratta ki Vollandot a félpályán, aki szinte teljesen egyedül vihette a labdát Sommerre és nem is hibázott, 1-4. Sőt, még mindig nem állt le a Leverkusen, a 81. percben a kettő perccel korábban beálló Pohjanpalo is betalált közvetlen közelről Brandt beadása után., kialakítva az 1-5-ös végeredményt.

Eredmények:

RB Leipzig – VfB Stuttgart 1-0 (1-0)

Gól: Sabitzer (23.)

Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund 2-2 (0-1)

Gól: Haller (64. – büntetőből), Wolf (68.), illetve Sahin (19.), Philipp (57.)

Borussia Mönchengladbach – Bayer Leverkusen 1-5 (1-0)

Gól: Johnson (7.), illetve Bender (48.), Bailey (59.), Brandt (61.), Volland (69.), Pohjanpalo (81.)

Augsburg – Hannover 96 1-2 (1-0)

Gól: Gregoritsch (33.), illetve Fullkrug (76., 89.)