Továbbra is élen a Videoton, a fővárosban győzött a Balmaz

Az NB I 13. fordulójának délutáni mérkőzésén a Ferencváros 1-0-ra legyőzte az Újpestet a derbin, mégsem tudta átvenni a vezetést a tabellán, miután a Videoton a hajrában szerzett két góllal legyőzte a Puskás Akadémiát. A játéknap egyértelműen legnagyobb meglepetése az újonc Balmazújváros idegenbeli sikere a Vasas ellen.

A Videoton, miután a Sóstói Stadion átépítése miatt Felcsúton játssza a hazai meccseit, hogy megőrizze a pályaválasztónak járó előnyt, semleges helyszínen, a Hidegkuti-stadionban fogadta az előző fordulóban a Ferencvárossal 1-1-es döntetlent játszó Puskás Akadémiát. Egy szabálytalanság miatt érvénytelenített Videoton-gól volt a nyitó negyedóra legfőbb eseménye, de utána sem akart "igazi" találat születni, jóllehet a székesfehérvári alakulat több lehetőséget is összehozott a Puskás kapuja előtt. Az első félidő feljegyzésre kínálkozó eseménye még az volt, hogy Perosevic - sárga lapot érő - alakítása után Varga József nem tudta folytatni a játékot, hordágyon vitték le a pályáról.

óA szünet után rákapcsolt a Videoton, több helyzetet is összehozott, a hatékony befejezés azonban rendre elmaradt, többnyire azért, mert a Puskás kapusa, Hegedüs remekül tette a dolgát, olykor bravúrral hárítva. A hajrában viszont már semmi és senki sem segített: előbb Juhász Roland talált be fejjel a Puskás hálójába, majd a ráadásban Henty vágta kapásból a bal sarokba a labdát, kialakítva a végeredményt.

A nyolc bajnoki mérkőzés óta veretlen DVSC ugyan ezúttal sem kapott ki, de biztos, hogy Herczeg András nem elégedett a Haladás elleni 1-1-el. A hazai labdarúgás történetében először rendeztek vidéki kettős rangadót, és már az első meccsen remek volt a hangulat, hiszen a DVSC-szurkolók és a Haladás drukkerei mellett a stadionban hangolt a következő összecsapásra a diósgyőri és a kispesti fanatikusok egy része is. A Honvéd szimpatizánsai be is szálltak a Haladás biztatásába, énekelve, zöld-fehér zászlókat lengetve buzdították a dunántúliakat.

Alig kezdődött el a mérkőzés, a vendégek máris megszerezték a vezetést, egy lendületes támadás végén Kiss Tamás talált be a debreceniek kapujában. A folytatásban is a szombathelyiek játszottak veszélyesebben, de szünetig újabb gól nem született. A második félidőben sokáig mezőnyjáték folyt a pályán, majd a DVSC egyenlítő találatát követően - elsősorban a debrecenieknek köszönhetően - élvezetesebb, változatosabb mérkőzést láthatott a közönség, további gólt azonban már egyik csapat sem tudott szerezni.

Az újonc Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 2-1-re nyert a Vasas FC vendégeként. Eleinte intenzív mezőnyjáték jellemezte a mérkőzést, kevés gólhelyzettel, ezért némileg meglepő volt, hogy a vendégek Sigér Dávid góljával vezetést szereztek az első félidő kétharmadánál, sőt a szünet előtt a grúz Bachana Arabuli is betalált. A Vasas a meccs 53. percében alakította ki első igazán komoly helyzetét, de Gaál Bálint közelről az oldalhálóba fejelt.

Ezt követően Póti Krisztián kézzel ért a labdához a tizenhatoson belül, a jogosan megítélt büntetőt pedig Remili Mohamed értékesítette, ezzel szépítettek a fővárosiak.

A piros-kékek nagy hangsúlyt fektettek a támadójátékra, a vendégek viszont szorosan védekeztek, így több gól már nem születet. Az újonc Balmazújvárosnak ez volt a második sikere a szezonban, idegenben az első.

Kuttor Attila pontszerzéssel mutatkozott be a Mezőkövesd kispadján, mivel a borsodiak szombaton 1-1-es döntetlent értek el Pakson. A mérkőzés elején kiegyenlített küzdelmet láthatott a közönség. A vezetést a valamelyest veszélyesebb Paks szerezte meg egy szögletet követően. A bekapott gól hatására kezdeményezőbb lett a Mezőkövesd, amely kisvártatva egyenlített. A szünetig enyhe mezőnyfölényben futballoztak a vendégek, mégis a hazaiak jártak közelebb a gólhoz, ugyanis Kulcsár a kapufát találta el. A folytatásban mindkét gárda a biztonságra helyezte a hangsúlyt, így alig akadt lehetőség a csapatok előtt. A játékrész derekától nagyobb sebességi fokozatba kapcsolat a Paks, azonban ezúttal a keresztléc mentette meg a borsodiakat a góltól. Az utolsó negyedórára ismét kiegyenlítetté vált a mérkőzés, így maradt a pontosztozkodás, bár ebben a periódusban a hazaiaknak volt szerencséjük a kapufával. A vendégek így is 11 forduló óta nyeretlenek az élvonalban, míg a paksiak sorozatban hatodszor nem találtak legyőzőre az NB I-ben.