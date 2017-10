A City nyert, a United kikapott a PL-ben

A Premier League 9. fordulójának szombat délutáni mérkőzésein a tabellát vezető Manchester City spórolós üzemmódban is hármat rúgott a Burnley-nek, míg a második helyen álló Manchester United nem kis meglepetésre kikapott az újonc Huddersfield otthonában. A Crystal Palace visszatért a vereségek jól ismert útjára, a Leicester pedig araszol fölfelé.

A City a remek formában lévő Gabriel Jesus, illetve Raheem Sterling nélkül kezdett a Burnley ellen. Ehhez képest az első félidőben nem jött az elmúlt hetekben megszokott gólzápor, mindössze Sergio Agüero értékesített büntetőjét jegyezhettük föl.

Az argentin támadónak ez volt a 177. gólja a klub színeiben, amivel beért az örökraglistát vezető Eric Brookot.

177 – Sergio Aguero is now Manchester City’s joint-highest goalscorer of all time alongside Eric Brook. Citizens. pic.twitter.com/YpvFAXkCMP — OptaJoe (@OptaJoe) October 21, 2017

A győzelmet bebiztosító újabb gólra a 73. percig kellett várni, akkor Nicolás Otamendi talált be, majd két perccel később Leroy Sané tett pontot a meccs végére.

Az újonc Huddersfield nem ijedt meg a Bajnokok Ligájában háromból hármat nyerő Manchester Unitedtől, olyannyira, hogy a 28. percben Aaron Mooy góljával előbb megszerezték a vezetést, majd öt perccel később Laurent Depoitre révén meg is duplázták az előnyüket.

Miután José Mourinho még soha nem nyert a PL-ben kétgólos hátrányról, így esélyes volt, hogy legjobb esetben is csak pontot szereznek a vendégek. Igaz, ami igaz, a MU talán számon kérhetett egy büntetőt Mason játékvezetőn.

Ezúttal sem sikerült a fordítás, csak szépítésig jutottak a vendégek, Marcus Rashford góljának köszönhetően.

A MU hátránya így öt pontra nőtt a City mögött.

A tragikusan kezdő, első hét meccsét rúgott gól nélkül elveszítő Crystal Palace-nek lendületet adott a múlt heti, Chelsea elleni győzelem. Gondolhattuk. Ehhez képest egy hajrában szerzett góllal a Newcastle United otthon tartotta ellenkük a három pontot.

A Leicester a Swansea öngóljával szerzett vezetést idegenben - walesieknek a 2015-16-os idény rajtja óta ezt volt a 11. öngóljuk, míg a lista második helyén álló csapatoknak legfeljebb öt van -, majd Okazaki góljával a szünet után gyorsan kettőre növelték az előnyüket. A Swansea csak szépíteni tudott.

Az utolsó előtti helyről induló Bournemouth fontos meccset nyert a Stoke otthonában két percen belül szerzett két góljának köszönhetően, amire hazai részről csak egy válasz érkezett.

Kora délután a Chelsea és a Watford mérkőzése nyitotta meg a fordulót, ahol úgy voltak esélyesek a hazaiak, hogy a vendégek álltak előrébb a tabellán (a 4. helyen álltak, míg a londoniak az ötödikek voltak), és idegenben még veretlenek voltak. A Chelsea Pedro istentelenül nagy bomájával előnybe is került, a spanyol támadó gólja volt a klub történetének 8000. gólja tétmeccsen.

A Watford azonban a szünet előtt, majd után is lőtt egy-egy gólt, és a 71. percig vezetett. Ekkor jött Batshuay, és harmadik Watford elleni meccsén is betalált, majd Azpilicueta és a belga újabb találata eldöntötte a rangadót.

Eredmények, PL 9. forduló:

korábban játszották:

Chelsea–Watford 4-2 (1-1)