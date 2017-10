Alapjáraton is könnyedén verte a Barca a sereghajtót

A spanyol bajnokság 9. fordulójának utolsó szombati mérkőzésén egy nem túl motivált Barcelona félgőzzel is magabiztosan intézte el a hazai pályán a sereghajtó Málagát.

Mindkét csapat komoly nyomás alatt kezdte meg a 9. forduló utolsó szombati mérkőzését. A vendégek érthető okokból azért, mert nyolc fordulót követően egy ponttal és 4-18-as gólmutatóval állt a tabella utolsó helyén, a listavezető Barcelona pedig a Katalóniában zajló politikai események miatt - senki nem merte volna biztosra állítani, hogy nem fordul spontán tüntetésbe a bajnoki.

Lehet, hogy ezt kívánta megelőzni a játékvezetői ötös fogat is, amikor a második percben az alapvonali játékvezető nagyvonalúan elfelejtett jelezni, amikor Digne nem kevéssel az alapvonalon túlról adta vissza a labdát, amit Deulofeu a kapuba passzolt. Óriási játékvezetői hiba volt megadni a gólt. Ez volt a 23 éves támadó első Barca-gólja tétémérkőzésen.

Ettől fogva már a Barcának állt a meccs, Messinek és Deoulofeunak is volt lehetősége, de a Málaga is eljutott egy-két alkalommal a hazai tizenhatosig az első negyedórában. A 18. percben elmaradt a hagyományosan akkorra időzített tüntetés is, így Barcelonától Madridig mindig megnyugodhatott.

Fél órához érve írhattuk fel az első komolyabb vendég lehetőséget, amikor Rolán beadását Gonzalo Castro csúsztatta veszélyesen a kapu felé.

A második félidőt a Málaga kezdte aktívabban, majd az 54. percben Messi szlalomozott be a vendégek tizenhatosára és vette célba a kaput, Andrés Prieto védett. Ez volt a Barca második kaput eltaláló kísérlete. Aztán a nagy semmiből az 56. percben Mascherano indította Messit, aki remek ütemben tette tovább a tizenhatoson belülre érő Iniestának, aki lőtt, a Rosales lábán megpattanó labda pedig a kapuba hullott.

Ez volt Messi 140. gólpassza, így 360 góljával együtt immár 500 barcelonai találatból vette ki a részét az argentin.

Az újabb gól után már szinte csak a Barcának voltak helyzetei, bár az is igaz, hogy miután Luis Suárez a 74. percben kihagyott egy száz százalékos ziccert, Luis Hernández még ugyanabban egy szép fejessel veszélyeztetett.

Az utolsó percekben Messi még szerzett egy lesgólt - a labdát elé csúsztató Umtiti volt lesen -, amit a játékvezető jogosan érvénytelesített, Ter Stegen pedig védett egy nagyot, így a vége maradt a 2-0. A Barcelona előnye továbbra is négy pont a Valencia előtt.

A többi szombati mérkőzés eredménye:

Levante – Getafe 1-1 (0-0)

Gól: Morales (62.), illetve Fajr (59.)

Real Betis – Deportivo Alavés 2-0 (1-0)

Gól: Sanabria (13.), Alexis (75. – öngól)

Valencia – Sevilla 4-0 (1-0)

Gól: Guedes (43., 92.), Zaza (51.), Mina (85.)