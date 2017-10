Olasz nyugdíjasok kontra magyar fiatalok, de ki lesz a sportigazgató?

Kvízjátékok ötvenmilliós kérdése lehetne: ki lesz az új magyar labdarúgó szövetségi kapitány? Miközben az egész ország találgat, a fontosabb kérdésről alig, vagy egyáltalán nem esik szó: ki lesz az MLSZ új sportigazgatója? Hogy ez miért lényeges? Mert az illető a leendő szövetségi kapitány szakmai felettese is lesz.

Egy elcsepegtetett információ - száz hír. Nagyjából ez most a helyzet a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztját illetően. A hét elején mind a kapitányi, mind a sportigazgatói székből távozó Bernd Storck utódát keresi az MLSZ. Miközben mindenki találgat, arról nem hallani semmit, ki lesz a szervezet új sportigazgatója.

Márpedig ez legalább olyan fontos kérdés, mint a szövetségi kapitány személye. Ha ugyanis e két posztot betöltő szakember nem ugyanaz a személy, akkor a sportigazgató a kapitány felettese lesz. Tehát nem ártana, ha a ma még két (?) ismeretlen személy egy húron pendülne szakmai kérdésekben. Nem véletlenül látott napvilágot olyan nyilatkozat, hogy nem a gombhoz kellene varrni a kabátot, azaz előbb sportigazgatót kéne választani, utána meg kapitányt.

Nézzük, hogy ebben a sokismeretlenes egyenletben mit tudunk eddig.

1. A november 10-i Luxemburg elleni, majd a négy nappal később esedékes Costa Rica elleni budapesti barátságos mérkőzéseken Szélesi Zoltán ideiglenes kapitányként ül a kispadon. Megbízása egyelőre erre a két mérkőzésre szól.

2. Dárdai Pál továbbra is a Hertha BSC vezetőedzője. (Ettől még - bármennyire is furán hangzik - lehetne az MLSZ sportigazgatója, mert ezt a munkát Berlinből is elvégezheti.)

3. Fehér Csaba, akit a kapitányi poszttal hírbe hoztak nem akar edző lenni.

4. Paulo Sousa, a Videoton korábbi edzője nem lesz magyar szövetségi kapitány.

5. A 78 éves Giovanni Trapattoni menedzsere bejelentkezett az MLSZ-hez.

6. Egy másik olasz sztáredző, Fabio Capello neve is felbukkant, de ő jelenleg Kínában dolgozik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy huszárvágással ne lehetne belőle magyar szövetségi kapitány.

7. A Honvéd korábbi mestere, a Dunaszerdahelyen edzősködő Marco Rossi nem zárkózik el a feladattól, a DAC tulajdonosa, Világi Oszkár is elengedné őt.

8. Lőw Zsolt és Szabics Imre neve is forog. A legkézenfekvőbb az lenne, ha a két fiatal együtt vinné a boltot (mellettük Dárdai lenne a sportigazgató), de ez ellen a 2020-as Európa-bajnokság egyre fenyegetőbb közelsége és a "muszáj-kijutás" szól. Tudjuk azt is, hogy az MLSZ elnöke, Csányi Sándor nem feltétlenül magyar edzőkben gondolkodik.

9. Pintér Attila biztosan nem lesz szövetségi kapitány.

10. Fred Rutten eltűnt, most nem dobálják a nevét. (Ettől még ő is befuthat.)

Mint látható, a tíz pont mindegyike a szövetségi kapitányi kérdést járja körbe. Miközben tényleg jó lenne tudni, hogy ki lesz a sportigazgató?

A jövő hétre talán ez is kiderül.