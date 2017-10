2018-ban Atlantában lesz az MLS All Star-meccs

2018-ban Atlantában rendezik az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság (MLS) legjobbjait felvonultató All Star-mérkőzést.

Az MLS keddi bejelentése szerint további három pályázó volt a találkozóra, de ezeket nem hozták nyilvánosságra.

Amióta elkészült az új stadionja, a georgiai város sorra kapja meg a nagyobb sportesemények rendezési jogát. Januárban az egyetemi amerikaifutball-bajnokság döntőjének, 2019-ben a Super Bowlnak, míg 2020-ban az egyetemi kosárlabda-bajnokság négyes fináléjának ad otthont az 1,6 milliárd dollárból felépített Mercedes-Benz Stadion, amely augusztusban nyitotta meg kapuit.Az All Star-gálán akár magyarok is szerephez juthatnak majd, mivel négyen is az MLS-ben futballoznak: Németh Krisztián, Sallói Dániel, Stieber Zoltán és a 2017-es idény hétvégén zárult alapszakaszában gólkirály Nikolics Nemanja. A legjobbakat felvonultató idei mérkőzésen - augusztusban - Nikolics játszott.