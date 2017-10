Nikolics Di Stéfano, Ronaldo és Suárez társaságában

A magyar válogatott támadó, Nikolics Nemanja gólkirályként fejezte be a MLS-alapszakaszt, ráadásul a csapata, a Chicago Fire a harmadik helyen végzett, ami azzal jár, hogy a főcsoport-elődöntőbe jutásért zajló egy meccsből álló párharcot hazai pályán vívhatja. Az immár ötszörös gólkirály csatár ráadásul olyan labdarúgók társaságába került, mint Ronaldo, Romário, Ruud van Nistelrooy, Alfredo Di Stéfano, vagy éppen Luis Suárez.

A fent említett világklasszis labdarúgók ugyanis mindannyian ugyanazzal dicsekedhetnek, hogy három országban lettek gólkirályok. Immár Nikolics is ehhez a társasághoz csatlakozott, ráadásul négy egymást követő évben is felért a csúcsra, összesen pedig ötször volt a legeredményesebb játékos az adott bajnokságban.

A magyar csatár a Chicago Fire-ben 24 találattal zárta a szezont, olyan labdarúgókat megelőzve, mint a 22 gólos világ- és Európa-bajnok spanyol klasszis, David Villa, a 23-szoros olasz válogatott Sebastian Giovinco, vagy az amerikaiak nagy kedvence, a 113 válogatott fellépésén 42 gólig jutó, még mindig csak 27 éves Jozy Altidore.

„Mintha csak néhány napja kezdődött volna el ez a kaland." Felejthetetlen MLS-alapszakaszon vagyok túl, voltam lent és fent, de csak előre néztem, csak a célt láttam magam előtt. Első évemben a Chicagóval rájátszásba jutottunk és gólkirály lettem!"

"Köszönöm mindenkinek, aki hitt bennem, azt a rengeteg támogatást és szeretetet, amit a környezetemtől, na és persze Magyarországról kaptam!"

Nikolics Nemanja 2010-ben, 2014-ben és 2015-ben az NB I-ben, 2016-ban a lengyel élvonalban (Ekstraklasa) 2017-ben pedig a Major League Soccer-ben (MLS) lett gólkirály.

A Chicago Fire a rájátszásban az alapszakasz hatodik New York Red Bulls csapatával találkozik csütörtökön 2.30-kor. Nikolicsék az alapszakaszban egyszer kikaptak a New Yorktól, egyszer döntetlenre végeztek, a továbbjutáshoz most győzelemre lesz szükségük.

MLS, rájátszás, 1. forduló, konferencia-elődöntőbe jutásért

Keleti-csoport

csütörtök 2.30: Chicago Fire (3.)–New York Red Bulls (6.)