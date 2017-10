Kisvárdán bukott el a Fradi a Magyar Kupában

A sorozatban három Magyar Kupát nyerő Ferencváros az idei kiírásban a 32 közé jutásért elvérzett, miután 1-0-ra kikapott a másodosztályú Kisvárda otthonában. A hazaiak egy tizenegyessel nyerték meg a találkozót.

Eredmény, Magyar Kupa, a 32 közé jutásért:

Kisvárda–Ferencváros 1-0 (1-0)

Kisvárda: Molnár - Rjasko, Papucsek, Vári, Bohdan - Hej, Lucas, Misic (Heffler 90.), Horváth Z. (Gosztonyi 81.) - Délczeg, Lukács (Ilic 69.). Vezetőedző: Kondás Elemér

Ferencváros: Dibusz - Pedroso, Otigba, Blazic, Sternberg (Botka 46.) - Batik (Amadou 46.), Leandro - Lovrencsics G. (Böde 53.), Spirovski, Paintsil - Kundrák. Vezetőedző: Thomas Doll

gól: Horváth Z. 37. (11-esből)

sárga lap: Hej 85., Otigba 36., Pedroso 67., Böde 86., Paintsil 90+3.

A 32 közé jutásért a Ferencváros nem kapott könnyű ellenfelet: az NB II második helyén álló Kisvárda képes lehetett kellemetlen meglepetésre, pláne, ha abból indulunk ki, hogy az előző körben a Dunaharaszti otthonában is megizzadtak a zöld-fehérek - végül csak 2-1-el jutottak tovább.

Thomas Doll bőven adott lehetőséget a kevesebbet játszó focistáinak, így Blazic, Sternberg, Batik és Kundrák is a kezdőben találta magát. A szép napsütésben, de erős szélben kezdődő találkozón a fővárosiak a felforgatott csapatukkal is enyhe fölényben voltak kezdetben, és, ha helyzetet nem is tudtak szépen megrajzolt akcióból kialakítani, azért a 18. percben Leandro szabadrúgását már feljegyezhettük - csak centikkel kerülte el a kapu bal oldalát.

A 25. percben viszont meghűlhetett a vér a Fradi szurkolóinak ereiben, egy pofás jobb oldali támadás végén Lukács bólintott három méterről a jobb kapufára. Egy perccel később megint Lukács volt az egyik főszereplő: remekül ugratta ki Délczeg Gergelyt, és Dibusznak kellett jó ütemben kirepülnie a kapuból, hogy megakadályozza a hazai vezetést. Újabb öt perc múlva pedig Batik Bencének kellett az öt és felesen tisztáznia Lukács elől. Nem túlzunk, ha azt mondjuk, érett a várdai gól.

A 34. percben Batik egy kézfogó után még időben el tudta engedni Lukácsot, két perccel később azonban Otigba már nem volt ennyire rutinos, nem úgy, mint a mellette eleső Horváth, akinek már befújta a büntetőt Németh Ádám játékvezető, a sértett pedig simán be is lőtte - jobbra a balra vetődő Dibusz mellett.

Több helyzet nem akadt, Németh játékvezető másodpercre pontosan fújta le a félidőt, amely során a Ferencvárosnak egyetlen értékelhető támadása sem volt.

A második félidőre kettőt cserélt Thomas Doll, és a Batik helyére beálló Amadou Moutarinak egy perc sem kellett, hogy eljusson a hazai kapu közelébe. Miközben Lukács és Misic összefejelése után ápolták a sérülteket, Böde Dániel öltözött meccsszerelésbe, és be is állt Lovrencsics helyére - a zöld-fehér drukkerek remélték, hogy góllal ünnepli születésnapját a válogatott csatár.

Egy kicsit meg is élénkült a Fradi támadójátéka, de azért a másik oldalon is voltak lehetőségek. Például Misic 20 méterről leadott szabadrúgása a 67. percben, amit Dibusz komoly bravúrral tornázott ki. Erőlködött a Ferencváros, de a támadásai nem nagyon hordozták magukban a gólveszélyt.

Ez a 80. percben történtekre már nem volt igaz, Böde perdítését a gólvonal előtt centikkel vágta ki az egyik hazai védő. Percekkel a lefújás előtt viszont Dibusznak kellett jó ütemben kilépnie, hogy megmaradjon a zöldek reménye. Ezt a reményt táplálta Amadou húszról leadott lövése is, ami fél méterrel ment a léc fölé.

A Ferencváros így nem viszi véghez a sosem látott bravúrt, hogy négyszer egymás után nyerje meg a Magyar Kupát, a Kisvárda pedig megérdemli, hogy leírjuk, teljesen megérdemelten jutottak a legjobb 32 közé.

Nagyon gyengén, lassan, körülményesen játszottunk, és megköszönhetjük, hogy csak egy nullás hátránnyal vonultunk be az öltözőbe - mondta Leandro, a Ferencváros védője. - Magunknak tesszük nehézzé ezeket a meccseket, mert nem pörgünk fel eléggé, így pedig nem lehet meccset nyerni. A második félidőben ugyan jobban kezdtünk, voltak kisebb helyzeteink is, az utolsó húsz percben viszont már azt éreztem, hogy nem okosan játsszunk, csak futkározunk összevissza a pályán."

"A srácok nagyon bátran játszottak, rengeteg helyzetet alakítottunk ki, és akár már hamarabb is eldönthettük volna a mérkőzést - dicsérte övéit Kondás Elemér, a Kisvárda vezetőedzője. A Ferencvárosnak nem is volt helyzete, ami egyértelműen a fiúkat dicséri, akik mertek bátran futballozni. Megérdemelten jutottunk tovább, végig nagyon taktikusan játszottunk, megnyertük a párharcokat, igazi csapatmunka volt. A meccs előtt én azt mondtam, hogy a Fradi látogatása igazi ajándék nekünk és a szurkolóknak is, és ezen a meccsen csak a Ferencváros veszíthet" - zárta mondandóját a Debrecennel korábban bajnoki címet is nyerő szakvezető.

"Szívből gratulálok a Kisvárdának a megérdemelt győzelemhez - mondta Thomas Doll, a Ferencváros vezetőedzője. A mi játékunkban túl sok volt a hiba, nem tudtunk olyan tempóban játszani, mint kellett volna. A második félidőben ugyan már jobban játszottunk, de komoly helyzeteket valóban nem tudtunk kialakítani. Sok volt a hiba az elképzelésekben és a megvalósításban is. Egyértelműen csalódott vagyok, hogy idén nem tudjuk megvédeni a címünket."

További eredmények:

Balassagyarmat–Diósgyőr 0-1 (0-0)

Dabas–Videoton 0-4 (0-3)

Monor–DVSC 2-3 (0-0)