B típusú szurkolói kártyát vezet be a Ferencváros

A Ferencváros B típusú szurkolói kártyát vezet be, amelyhez nem kell a vénaszkenneres regisztráció.

Erről Kubatov Gábor klubelnök nyilatkozott hat nappal az után, hogy Facebook-oldalán bejelentette: a Fradi-tábor november 4-én, a Debrecen elleni hazai bajnoki labdarúgó-mérkőzésen visszatér a stadionba, miután sikerült megállapodni a távolmaradásukkal eddig tüntető szurkolókkal.

"Megállapodtunk, de hogy ki győzött, illetve ki kit győzött le, arra az a válaszunk: egyikünk sem, pontosabban a Ferencváros nyert ezzel a megegyezéssel" - mondta szerdán Kubatov Gábor. Hozzátette: a 2014 nyara, az új stadion átadása óta, az új beléptetési feltételek miatt távolmaradó drukkerekkel másfél éves tárgyalássorozat után jutottak el a megegyezésig. Az elnök kiemelte: a megállapodás leglényegesebb pontját le sem írták, de mindkét fél egyetértett vele: bizonyos kereteken belül a stadionokban a szurkolói kultúrának változnia kell.

A szurkolói csoportok vezetői és ötszáz drukker a vénalenyomatának megadásával szurkolói kártyát váltott ki, a többieknek B típusú kártyát tudunk adni, amihez nem kell vénalenyomatot adni - mondta a klubvezető. Kiemelte: négy szektorba lehet így bemenni, a belépéshez az érvényes jegy és a kártya mellett fényképes igazolványra is szükség lesz.



Kubatov Gábor elmondta: adott esetben a lelátón történt események egyértelmű és objektív megítélésére tesznek kísérletet, a következmények pedig vonatkoznak a drukkerekre és a biztonsági szolgálat embereire is.

"Nincs a stadionnak olyan pontja, amelyet ne látna kamera. Egyértelműen le van írva, milyen kihágásért milyen büntetés jár. Az ügyekkel foglalkozó, és azokban bizonyítékok alapján döntést hozó fegyelmi testület a szurkolói csoportok és a klub delegáltjaiból áll" - mondta az elnök. Hozzátette: akit ilyen fegyelmi alapján büntetnek meg, attól elveszik a B típusú kártyát, és csak a vénaszkenneres kártyával tud visszatérni.

"A Debrecen ellen olyan teltház lesz a stadionban, mint a huzat" - bizakodott az elnök, aki elárulta: nyitottak a későbbi bővítésre, de most inkább annak örülnek, hogy eddig a pontig eljutottak.

Újságírói kérdésre Kubatov Gábor elmondta: a korábbi ügyekre, szurkolóktól kapott halálos fenyegetésekre fátylat borított.

"A Ferencváros érdekeit helyeztük előtérbe, most már semmi akadálya nem lesz annak, hogy a csapat és a tábora is elfoglalja méltó helyét a magyar futballban" - mondta a szurkolói csoportokat képviselő Hamberger Ádám. Hozzátette: visszatér az Üllői útra az a hangulat, amely a Fradi-pályát mindig is jellemezte.

"Ez az ellenségeinknek, ellenfeleinknek nem túl jó hír, nem úgy a fradistáknak" - tette hozzá. "Nagy számháborúba" nem kívánt belemenni, de határozottan kijelentette, hogy a mostani változással rendelkezésre bocsátott lelátói részt, a hétezer helyet biztosan megtöltik.