Gólszépségverseny a Serie A hétközi fordulójában

A Serie A 10. fordulójának szerdai játéknapján kilenc mérkőzést játszottak, a kedden megmérkőző Interen és Sampdorián kívül minden csapat pályára lépett. A mennyiség mellé minőség is társult ezúttal, már ami a gólokat illeti. A mesterhármast szerző Dries Mertens, valamint Paulo Dybala, Federico Bernardeschi és Suso is gyönyörű találatokat lőtt, emellett mind a négyen győztesen hagyhatták el a pályát, hiszen nyert a Napoli, a Juventus és a Milan is.

A Napoli úgy lépett pályára a Genoa vendégeként, hogy csupán a második helyről várhatta a találkozót az Inter tegnapi győzelme után. Ráadásul a hazai csapat már a negyedik percben megszerezte a vezetést, de Mertensék még az első játékrészben megfordították az eredményt, köszönhetően a belga támadó két pazar találatának.

Az első:

A második:

A második félidőben lőtt még egyet Mertens, és hiába zárkózott vissza egy gólra a Genoa, pontot nem tudott szerezni.

A Juventusnak mindössze szűk 14 perc kellett a vezetés megszerzéséhez, ekkor Bernardeschi villant, nem is akármilyet:

Csapattársa, Paulo Dybala sem szeretett volna lemaradni a gólszépségversenyben, ő is a szabadrúgás-kategóriában indult, parádés találata 2-0-s előnyt jelentett a Juvénak:

A Spal később szépített, de a második félidőben Higuaín és Cuadrado gondoskodtak arról, hogy a kiscsapat ne is reménykedjen az egyenlítésben.

Hogy ne Napoli-Juventus háziverseny legyen a legszebb gól címéért, arról Suso gondoskodott. A Milan csatára a 36. percben köszönt be a Chievónak, ezzel a tekeréssel került előnybe csapata.

A gólgyártás ezzel be is indult, végül a Milan 4-1-re győzött.

A Bologna-Lazio meccsen a vendégek hamar kétgólos előnyre tettek szert, ezt a félidő végéig tartották is. Magyar szemmel is érdekes volt a találkozó, hiszen Nagy Ádám a 42. percben csereként kapott lehetőséget. Az 50. percben jött is a szépítés Lulics öngólja után, de a pontszerzés nem jött össze Nagyéknak.

Eredmények, Serie A, 10. forduló

Atalanta – Verona 3-0

AS Roma – Crotone 1-0

Bologna – Lazio 1-2

Cagliari – Benevento 2-1

Chievo – AC Milan 1-4

Fiorentina – Torino 3-0

Genoa – Napoli 2-3

Juventus – Spal 4-1

Sassaulo – Udinese 0-1