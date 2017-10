Így hangolódnak Nikolicsék az MLS rájátszására

Nikolics Nemanja gólkirályként fejezte be az MLS alapszakaszát, ahol a Chicago Fire a Keleti Főcsoport 3. helyén végzett. Ez azt jelenti, hogy a rájátszásba bejutott a csapat, ott pedig a 6. helyen bekerülő New York Red Bullsszal mérkőzik meg a továbbjutásért. Az alábbi videóval hangol a csapat a csatára, alighanem a játékosokat is sikerül ezzel felpaprikázni. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a magyar csatár is megosztotta ezt közösségi oldalán.