Könnyen csúszott az egri bikavér Pintér Attila Felcsútjának

A régen szebb napokat is látott, jelenleg a Heves megyei első osztályban szereplő Eger nem tudta megnehezíteni az NB I-es Puskás Akadémia dolgát a Magyar Kupa 32 közé jutásért. Ettől függetlenül a helyiek igazi ünnepként élték meg a találkozót. Folyt a bikavér, a sör, pattogtak a szotyik, fogytak az egri ajándéktárgyak és az alsóbb osztályú mérkőzéseken jól megszokott örökzöld bekiabálásokból sem volt hiány.

A Vas megyei Szarvaskend után – az MK előző fordulójában a Haladás szerepelt a községben – ezúttal Egerbe utaztunk a szerdai kupanapon. A hevesi megyeszékhelyre történő kirándulás kissé más túrának ígérkezett, mint a legutóbbi. Már csak azért is, mert a csapat a 2012/13-as szezonban az NB I-ben szerepelt, így az embernek legalább az emlékeiben ott motoszkál az akkori együttes. Igaz, hogy a villanyvilágítás hiánya miatt egyetlen egy összecsapást sem játszhatott otthon az Egri FC, na meg a jelenlegi megye I-es klub nyomaiban sem hasonlít a négy évvel ezelőttire. Elég csak azt említeni, hogy jelenleg Eger Sportcentrum SE néven szerepel a csapat. Viszont így is reménykedtünk abban, hogy a hétköznap és a korai kezdés (13.30) ellenére is sok embert meg fog mozgatni a Puskás Akadémia érkezése.

Az ESE technikai vezetője, Hegedűs Zsolt is sok szurkolót várt a mérkőzésre. Az Origónak elmondta, ennek érdekében az összes heves megyei labdarúgó és vezető, illetve a 18 év alattiak számára is ingyenessé tették a belépést. Hozzátette, hogy a klubnál nagyon várják a Puskás Akadémia elleni mérkőzést, mivel régen léptek pályára válogatott szintű labdarúgók a Szentmarjay Tibor Városi Stadionban. (Legutóbb egyébként hazai környezetben 1986-ban játszott az Eger az élvonalban, - a szerk.).

„Nem lesz könnyű mérkőzés, az biztos. Az ellenfélnél válogatott játékosok sora játszik, elég csak Vanczák Vilmost, Márkvárt Dávidot, Balogh Balázst, vagy éppen az albán Liridon Lafitit említenem." Nagy futballélmény lesz a csapat számára, de ennek ellenére azért nem feltartott kézzel lépünk majd pályára."

Órákkal a mérkőzés előtt körbenéztünk a nemrég felújított Szentmarjay Tibor Városi Stadionban és a környékén, de ekkor még nyoma sem volt meccshangulatnak. Igaz, a készülődésből már látszott, itt bizony hamarosan meccs lesz, ugyanis takarították a stadion előtti parkolókat a lehulló falevelektől.

Több emberrel is sikerült beszélnünk a meccs helyszínén jóval a hármas sípszó előtt, de a legtöbben azt sem tudták, hogy Magyar Kupa-mérkőzés lesz. Egy idősebb férfi mondta, hogy menni akart az összecsapásra, de az unokája megbetegedett és rá kell vigyáznia. Érdeklődött, hogy a televízió mutatja-e a találkozót, mondtuk neki, hogy országos csatorna biztosan nem, az Eger TV programját pedig sajnos nem ismerjük. Ezzel el is váltunk és csak reménykedni tudtunk, hogy tényleg sokan kilátogatnak a találkozóra. A biztonságiak viszont jól végezték a dolgukat, és nem mellesleg nagyon kedvesen fogadtak minket.

Az első bíztató jel a szotyiárusok megjelenése volt az aréna környékén, na meg az, hogy a főbejáratnál lehetőség volt a Eger SE hivatalos termékeinek a megvásárlása. Azért ez megye I-es csapatnál nem kis szó.

Nem sokkal később már a szurkolók is szállingóztak, így miközben a drukkerek torkán folyt le a bikavér, vagy éppen a sör, volt idő kérdezni őket a mérkőzésről is.

„Simán nyerünk" – jött az első bekiabálás az egyik hazai drukkertől. „Egriként nem mondhatunk mást." Persze reálisan gólokkal jobb a Puskás Akadémia, de attól szép a sport, hogy nem mindig a jobb csapat nyer. Miért ne lehetne ma ez így?"

Persze akadt pesszimistább szurkoló is a találkozót megelőzően, ő a németországi Freiburg melletti Briesachból utazott haza.

„Nemrég érkeztem haza Németországból. Gondoltam, ha már itthon járok, kijövök és megnézem, milyen most a szülővárosom csapata." Mivel csak a megyei osztályban szerepel, így nem várok győzelmet. A felcsútiaknál sok válogatott játékos is van, legalább kettő-három góllal nyernek a végén."

"De nem is a számszerű végeredmény a fontos, hanem, hogy jó mérkőzést lássunk."

A sokat látott drukkereken kívül fiatalok és nők is a lelátón foglaltak helyet, reménykedve a hazai aranylábú fiúk sikerében.

A kezdésre nagyjából 400-500 ember gyűlt össze a leláton.

