Több van CR-nek, Neymarnak és Ibrának is, mint Messinek. Mi az?

Eddig kilenc játékos nyerte el a Puskás-díjat. A díjat, amely az év góljáért jár. A díj jelenléte ma már annyira beleivódott a köztudatba, hogy egy-egy szép gól láttán mindenki Puskás-díjat kiált. Lássuk, kik nyertek eddig, és mi történt azóta a korábbi győztesekkel.

A FIFA Puskás Ferencről elnevezett díját 2009 óta ítélik oda minden évben. A szurkolók választhatják ki egy szakmai testület által összeállított tíz gól közül azt, amelyik a legjobban tetszik nekik, és online lehet szavazni az év góljára. A kritériumok között csak annyi szerepel, hogy a gól legyen "szép". Nem számít, milyen osztályban, milyen fontosságú meccsen született a találat, és természetesen női meccseken szerzett gólok is bekerülhetnek a legjobbak közé. Nem szerepelhet azonban a listán szerencsés, megpattanó lövés, vagy éppen olyan gól, ami lesről született.

A szavazás menetében előbb minden gólra lehetett szavazni, majd a finisben az addigi három, legtöbb szavazatot kapó gólt kiemelték, és már csak azokra lehetett szavazni.

Eddig kilenc alkalommal ítélték oda a Puskás-díjat, először 2009-ben adták át. Az első díjat az akkor még a Manchester Unitedben szereplő Cristiano Ronaldo kapta meg.

A portugál az FC Porto otthonában egy Bajnokok Ligája meccsen szerzett gólt onnan, ahonnan a legtöbb játékosnak eszébe sem jutna célba venni a kaput. A portugál aranylabdásként, a Bajnokok Ligája címvédőjeként tért vissza Portugáliába, de ekkor még nem igazán kedvelték a rivális szurkolók, hiszen korábban a Sportingban nevelkedett. CR és a United újra eljutott a BL döntőjébe, de a Barcelona az útjukat állta. A portugál nyáron a Real Madrid játékosa lett, ahol további három Aranylabdát nyert, és sorra dönti a rekordokat.

2010-ben a török Hamit Altintop érdemelte ki a díjat egy kegyetlenül nagy góllal. A török válogatott sokoldalú középpályása egy Kazahsztán elleni Európa-bajnoki selejtezőn volt eredményes. Egy szöglet után, kapásból lőtt a léc alá az akkor a Bayern Münchenben szereplő, egyébként gelsenkircheni születésű játékos.

Talán ennek a gólnak is köszönhetően 2011-ben a Real Madridba igazolt, de egy évvel később már a Galatasaray játékosa volt. A 34 éves középpályás nyáron lett a Bundesliga 2-ben szereplő Darmstadt játékosa, ahol alapembernek számít.

2011-ben az idei címlapok legnagyobb sztárja, az akkor mindössze 19 éves Neymar lett a befutó. Az egészen remek gólhoz egy elképesztő meccs is dukált, hiszen a Santos játékosaként a Flamengo elleni, 5-4-re elveszített meccsen volt eredményes.

Aki látta azt a meccset, biztosan emlékezni fog rá, hiszen a túloldalon Ronaldinho mesterhármast szerzett. Az akkor még tini Neymar már tagja volt a brazil válogatottnak, és Európa topcsapatai ostromolták, ám ő maradt még két évig, majd Barcelonába igazolt, ahonnan azóta nyáron továbbállt, és a világ legdrágább labdarúgójaként a Paris Saint-Germain játékosa lett. A brazil legfőbb célja, hogy ne ő segítse még több Aranylabdához Lionel Messit, hanem neki tegyen szívességet Kylian Mbappé és Edinson Cavani.

A 2012-es díjra a szlovák Miroslav Stoch tehette rá a kezét. Stoch a Fenerbahce színeiben volt eredményes a Genclerbirligi elleni, 6-1-re megnyert meccsen. Stoch hatalmas tehetségként kezdte meg profi pályafutását, alig 19 évesen lecsapott rá az angol Chelsea, de itt nem tudott helyet követelni magának, 2010-ben a Fener játékosa lett.

A Fenerben több mint 80 bajnokin lépett pályára, volt török bajnok, a szlovák válogatottal pedig ott volt a 2010-es világbajnokságon. A Fener többször is kölcsönadta, majd idén nyáron Csehországba igazolt Stoch, és a Slavia Praha játékosa lett. A szélső rendszeresen játszik új csapatában, a szlovák válogatottban azonban ősszel nem lépett pályára tétmeccsen.

2013-ban Zlatan Ibrahimovic ikonikus gólja nyert. Ki ne emlékezne erre a találatra? Svédország-Anglia, 4-2, barátságos meccs, Ibra lőtte mind a négy gólt, az utolsó pedig valami elképesztően zseniálisra sikeredett. Joe Hart előbb röviden mentett, majd Ibra a tizenhatoson kívülről, kisodródva, ollózott egy fantasztikus gólt. Nem mellesleg éppen avatták az új stockholmi arénát.

Ibra ekkor kezdte meg párizsi karrierjét, miután már bizonyított a holland, az olasz és a spanyol bajnokságban is. A svéd támadó 2016-ban a Paris Saint-Germain gólrekordereként igazolt a Manchester Unitedba, ahol Európa Ligát nyert, jelenleg súlyos térdsérüléséből lábadozik a 36 éves támadó, aki a svéd válogatottságot 2016-ban lemondta.

2014 a brazíliai világbajnokság éve volt, nem túl meglepő módon egy, a tornán szerzett találat hagyta a legmélyebb nyomot a szavazókban. A kolumbiai James Rodríguez a dél-amerikai tornán robbant be igazán a köztudatba, miután Falcao távollétében a hátán vitte a csapatát.

James végül a torna gólkirálya lett, öt meccsen öt gólt szerzett, a legszebb pedig a később Puskás-díjas lövése volt, amivel egy fél fordulat után Uruguay kapuját vette be. James a Monaco játékosaként érkezett a vb-re, de korábban Európában már a Portóban is futballozott, a torna után pedig lecsapott rá a Real Madrid, amely nagyjából 80 millió eurót fizetett a játékmesterért.

James az elmúlt három évben nem tudott alapemberré válni a Realban, 2017 nyarán vásárlási opcióval, kölcsönbe a Bayern Münchenhez került, de egyelőre adós az igazán jó teljesítménnyel.

Az első igazán outsider győztest a 2015-ös évből választották, amikor a brazil Wendell Lira nyerte meg a Puskás-díjat. Lira a Goianésia játékosaként lőtte a gólját az Atlético Goianiense hálójába. A szavazáson Lionel Messit is megelőző Lira a Goiás állami bajnokságban kergette a labdát abban az időben.

Lira fenomenális gólja az egyik utolsó volt profi pályafutása során, ugyanis mindössze 28 évesen, több sérülést is követően felhagyott a profi futballal. Lirának saját YouTube-csatornája van, majdnem 500 ezer feliratkozóval, és FIFA-zik a nagyérdemű előtt különböző ellenfelekkel. Lira korábban szerepelt a brazil U20-as válogatottban is.

2016-ban folytatódott a hagyomány, ugyanis Mohd Faiz Subri révén egy újabb, nem túl ismert játékos kapta meg a Puskás-díjat. A maláj válogatott Subri azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a fizika törvényeit meghazudtoló módon értékesített egy szabadrúgást.

A Peneng játékosaként a maláj bajnokságban vette be a Pahang kapuját. Az alig 170 cm magas, 29 éves játékos továbbra is a Peneng futballistája.

Subri gólja mellett a beszédje is igen emlékezetesre sikeredett:

2017-ben aztán, mondhatni, helyreállt a világ rendje. Az Arsenal francia csatára, Olivier Giroud nyerte ugyanis a díjat, méghozzá a Crystal Palace ellen bemutatott skorpiórúgásának köszönhetően.

A hármas, szűkített listán ott volt még a dél-afrikai kapus, Oscarine Masuluke ollózós gólja, valamint a venezuelai Deyna Castellanos Kamerun elleni találata az U17-es női világbajnokságról.

Nem sok hiányzott ahhoz egyébként, hogy Giroud már az Everton játékosaként vegye át a díjat, ugyanis a liverpooli csapattól nemrég menesztett Ronald Koeman elmondta, mindenben megegyeztek már a francia csatárral, amikor kihátrált az üzletből, mondván, nem szeretné elhagyni Londont.

Ami a díjat illeti, talán az a legnagyobb érdekesség, hogy Lionel Messi még nem nyerte meg azt soha. Rekordszámú, öt jelölést kapott eddig az argentin zseni és nem is érdemtelenül (Neymar a másik ötszörös jelölt, Ibrahimovic háromszor volt a listán). Az utóbbi évtizedben, ha látványos gólokra gondolunk, talán Ibrahimovic mellett az ő neve ugrik be elsőként és valóban nem akármilyen gólokat szerzett. Volt eredményes többször is hatalmas szólógól után, amikor sorra döntötte az ellenfeleket vagy éppen nem mindennapi szabadrúgásból, mint például a válogatott mezében az Egyesült Államok ellen.

A Puskás-díj azért is jó, mert ez egy teljesen szubjektív műfaj, hiszen mindenkinek más típusú gól a legszebb, és ebben a kategóriában valóban a nézők, a szurkolók szavazhatnak. Lezárásként mutatjuk Messi góljait, amik jelölést kaptak ugyan, de a díjhoz egyik sem volt elég.