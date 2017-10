Ezúttal nem kegyelmezett a Bayern Gulácsinak és a Leipzignek

A német labdarúgó-bajnokság 10. játéknapjának szombati zárómérkőzésén a Bayern München a Gulácsi Péterrel felálló RB Leipziget fogadta. A hétközi kupameccsel ellentétben ezúttal elmaradtak az izgalmak – akkor a találkozó legjobbjának megválasztott magyar kapus vezérletével csupán büntetőkkel maradtak alul a lipcseiek. Most 2–0-ra nyertek a bajorok és a Dortmund botlásának köszönhetően átvették a vezetést a tabellán.

Jupp Heynckes alakulata biztató előjelekkel várhatta a szombat esti mérkőzést, a Bayern ugyanis legutóbbi kilenc hasonló időpontban lejátszott találkozóját kivétel nélkül megnyerte.

Most is remekül kezdtek a hazaiak, több komoly lehetőséget is kidolgoztak a mérkőzés elején, ám vagy Gulácsi, vagy a védők mentettek bravúrral. A 13. percben viszont nagy bajba és emberhátrányba kerültek a vendégek, a gólhelyzetben kilépő Arjen Robbent ugyanis Willi Orban csak szabálytalanul tudta megállítani. A videón visszanézett esetet követően Daniel Siebert játékvezető felmutatta a piros lapot a lipcsei csapatkapitánynak, a Bayern pedig 17 méterről, szemben a kapuval végezhetett el szabadrúgást. Robben próbálkozott és lövése után már ünnepelni is elindult, korai volt azonban az öröme,Gulácsi ugyanis emberfeletti bravúrral hárított.

A 19. percben viszont már ő is tehetetlennek bizonyult, a hazaiakJames Rodriguez révén hamar gólra váltották az emberelőnyt.

A folytatásban is a lipcsei térfélen zajlott a játék, a bajorok sorra dolgozták ki a helyzeteket és a pontrúgásaik is rendre veszélyt hordoztak magukban.

A 38. percben Javi Martinez ugratta ki Lewandowskit, aki Gulácsi mellett higgadtan passzolt a kapuba, megduplázva ezzel csapata előnyét.

Szünet után sem változott különösebben a játék képe, a magabiztos vezetés tudatában a Bayern tartotta a labdát, a gól- és emberhátrányban lévő Lipcse pedig kontrákból próbált veszélyeztetni, inkább kevesebb, mint több sikerrel.

Nem is számíthatott egyébként sok jóra Ralph Hasenhüttl csapata, a bajorok ugyanis az elmúlt 126 alkalommal, amikor vezetést szereztek az első félidőben, egyszer sem szenvedtek vereséget a Bundesligában – 117 győzelem és 9 döntetlen volt a mérleg.

Most sem történt csoda, a kis túlzással eseménytelen második félidőben már nem történt igazán komoly említésre való esemény. A Bayern magabiztosan nyert és a Dortmund hannoveri vereségének köszönhetően átvette a vezetést a tabellán.

Bundesliga, 10. forduló:

Hannover 96-Borussia Dortmund 4-2 (2-1)

1899 Hoffenheim-Borussia Mönchengladbach 1-3 (1-0)

Hertha BSC-Hamburger SV 2-1 (1-0)

FC Schalke 04-VfL Wolfsburg 1-1 (1-0)

Bayer Leverkusen-1. FC Köln 2-1 (0-1)

Bayern München-RB Leipzig 2-0 (2-0)

vasárnap játsszák:

Werder Bremen-FC Augsburg 15.30

VfB Stuttgart-SC Freiburg 18.00

pénteken játszották:

FSV Mainz 05-Eintracht Frankfurt 1-1 (0-1)