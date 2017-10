A Videoton csatára szétrúgta az újpesti öltöző ajtaját

Az OTP Bank Liga 14. fordulójában az Újpest FC 2-2-es döntetlent játszott a Videotonnal a Szusza Ferenc Stadionban. A székesfehérváriaktól két játékost is kiállított Solymosi Péter játékvezető, így a vendégek felfokozott idegállapotban, kettős emberhátrányban fejezték be a mérkőzést. A parázs jelenetek az öltözőfolyosón is folytatódtak, a Nemzeti Sport információja szerint a nigériai Ezekiel Henty szétrúgta az öltöző ajtaját az újpesti stadionban.