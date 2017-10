Az Újpest is reagált az ajtórugdosásra

Mint arról mi is beszámoltunk, a szombati Újpest FC-Videoton bajnoki mérkőzésen végig hatalmas volt a feszültség, a forduló előtt még éllovas Videoton kétgólos előnyt adott le a Szusza Ferenc Stadionban. Az események a lefújás után sem értek véget, a klubházon belül is elszabadultak az indulatok. Ezekiel Henty, a fehérváriak nigériai támadója vélt vagy valós sérelmét vezette le az öltözőben egy ajtón, amire később a Videoton közleményben reagált még szombat este.

Vasárnap délután az Újpest is kiadta a maga közleményét, amiben reagálnak a Videoton szombat esti írására.

Az újpestiek kiadványát változtatás nélkül mutatjuk.

Az újpesti közlemény

Szombaton a kétszeres bajnok fehérvári csapat látogatott a 132 éves, húszszoros szezongyőztes gárdánkhoz. Természetesen fontos megjegyeznünk, hogy a bajnoki elsőségek száma a kölcsönös tiszteletadásnál nem játszik szerepet, azonban olyan arroganciával és gőggel szembesültünk a tegnapi találkozó alkalmával, ami mellett Magyarország legrégebbi múltjával rendelkező klubja és annak munkatársai nem mehetnek el szó nélkül. Így sajnálatos módon, igenis meg kell jegyezni ezeket az adatokat, pláne a magát egyfajta sértettként beállító vendégegyüttes közleményét követően.



Elsőként hadd jegyezzük meg, hogy klubunk a fehérváriakkal is példaértékű tisztelettel és vendégfogadással járt el a mérkőzés előtt, akárcsak mindenki mással, aki a Megyeri útra érkezik vendégségbe. Fontos kiemelni, hogy klubunk minden előzetes, levélben érkezett Videoton kérésnek a lehetőségeihez mérten maximálisan próbált eleget tenni (pl. VIP parkolóhelyek biztosítása a Videoton képviseletében érkező klubvezetők részére saját magunknak fenntartott beállók átengedésével).



Rátérve a pályán történtekre. Egyértelműsítjük, és vastagon kiemeljük, hogy klubunk is határozottan elutasít mindenfajta rasszizmussal kapcsolatos tettet, cselekedetet, jöjjön az bárhonnan, a lelátóról vagy a pályáról egyaránt. Azt viszont felháborítónak és elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a vendégcsapat játékosai, amikor a futball éppen nem úgy megy nekik, ahogyan azt Ők szeretnék vagy elképzelik, rájátszanak, esetlegesen egyértelműen provokálják szurkolóinkat. A mérkőzést követően rögtön közleményt adtak ki, ahol áldozatként állítják be magukat, hivatkozva olyan, általuk tényként kezelt eseményekre, melyek meg sem történt. Nem hangzott el ugyanis az a mondat, amire hivatkozással a fehérvári színekbe öltözött nigériai játékos szó szerint a csapatunk egyik tagjának esett aképpen, hogy később négyen szedjék le őt lila-fehér játékosunkról. Történt ugyanis, hogy a vendégjátékos a levonulásakor belerúgott egyet a játékoskijáróban található vasajtóba, mely hangra reagálva egy biztonsági szolgálatot teljesítő alkalmazott az ilyesfajta, futballpályára nem illő viselkedés azonnali abbahagyására szólította őt fel. Erre válaszul megfordult - feltételezzük, hogy nem értette a hozzá intézett kérést - és azt gondolván, hogy ez a mögötte érkező, teljes mértékben ártatlan hazai játékos szájából hangozhatott el, így követte el a sportszerűtlen és agresszív cselekménysorozatot.



Természetesen mindezt a helyszínen tartózkodó csapattagok és biztonsági személyzet alkalmazottainak meghallgatását és az eset azonnali, helyszíni érdemi kivizsgálását követően állítjuk. Itt kívánjuk megjegyezni, hogy a rasszizmussal megvádolt játékosunk minden nap önszántából, kedvességből hozza edzésre csapatunk afrikai légiósait, Nwobodo Obinnát és Alassane Diallót a Szusza Ferenc Stadionba. Klubunk az előzőekből is kiindulva teljes mellszélességgel kiáll Bojan Sankovic mellett, és visszautasít mindenfajta rágalmat, sérelmezést. Az egész történet még pikánsabb lehet, ha azt is megemlítjük, hogy egy magyar válogatott kerettag Videoton játékos úgy jött be a játéktérről, hogy maga kiabálta saját vezetőinek, csapattársainak, hogy ha a tettekért a külföldi csapattársai nem kapnak büntetést, nem veszi fel többé a piros-kék mezt.



Természetesen a fentebb írt sorokat nemcsak meggyőződésből írjuk, ha szükséges több, nevüket vállaló tanúkkal is megerősítjük, alátámasztjuk.



Az Újpest FC minden meggyőződésével reméli, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség objektíven kezeli a felmerülő eseteket, és hozza meg döntését az október 28-án rendezett mérkőzéssel kapcsolatban.



Végezetül fontos megjegyeznünk, hogy klubunk ezen közleménye a megannyi valótlanságot tartalmazó, és magát áldozatként beállító fehérvári közlemény megszületése miatt látott napvilágot, hiszen Magyarország egyik legnagyobb és legpatinásabb klubja nem mehet el szó nélkül amellett, ha be akarják sározni hírnevét, vendégszeretetét, színeit.