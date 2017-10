Korábbi belga kapitány érkezhet Magyarországra

A Nemzeti Sport információi szerint Magyarországra érkezik a belga Georges Leekens, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség vezetőivel tárgyaljon a szövetségi kapitányi poszttal kapcsolatban.

A magyar válogatottól nemrégiben távozott közös megegyezéssel a német Bernd Storck, ideiglenes kapitányként pedig Szélesi Zoltán ül majd a kispadon a Luxemburg és Costa Rica elleni novemberi, barátságos meccseken.

A magyar sportnapilap szerint a 68 éves belga szakember is esélyes, hogy átvegye a válogatott vezetését.

Georges Leekens kétszer volt belga kapitány, először 1997 és 1999 között, majd 2010 és 2012 között. Legutóbb 2016 és 2017 között algériai szövetségi kapitány volt, de edzette többek között az Anderlecht, az FC Bruges, a Trabzonspor és a Gent csapatát is, de volt tunéziai szövetségi kapitány is. Belgiummal járt világbajnokságon is 1998-ban.