Nikolics: Bíztam benne, hogy történelmet írhatunk

Ahogy azt korábban jeleztük, Nikolics Nemanja csapata, a Chicago Fire csütörtök hajnalban kiesett az észak-amerikai labdarúgó-bajnokság rájátszásából, miután a nyolcaddöntőben négygólos vereséget szenvedett a New York Red Bullstól. A 23-szoros magyar válogatott támadónak azonban van mire büszkének lennie, hiszen első tengerentúli idényében rögtön a liga gólkirálya lett, pályafutása során ötödszörre ért fel a csúcsra.

Az MLS All Star-csapatába is bekerülő Nikolics a közösségi oldalán összegezte a szezont. Beszélt a sikereiről, a hullámvölgyéről és persze a szurkolókról, akik elárasztják szeretettel.

„Nehéz ezt a tíz hónapot pár mondatban összefoglalni. Egyik oldalról iszonyú gyorsan vége lett a szezonnak, olyan, mintha csak tegnap lett volna, amikor januárban sétáltam az edzőnkkel a városban és a klub jövőbeni terveit hallgattam. Másrészt viszont brutál kimerítő és hosszú volt az év: annyit utaztam, mint talán eddig sosem. Sajnálom, hogy a New York Red Bulls ellen kiestünk a playoff első körében, én tényleg bíztam benne, hogy történelmet írhatunk idén. Ettől függetlenül büszke vagyok az idényemre, sokan legyintettek és megszóltak, amikor Amerikát választottam, pláne, hogy a tavalyi utolsóhoz igazoltam.

A pályafutásom során mindig megfontoltan döntöttem, most is biztos voltam magamban. Ligaújoncként 24 gólig jutottam, játszhattam az All Star-meccsen, megdöntöttem az eddigi chicagói gólrekordot, és képes voltam túllendülni azon az időszakon, amikor gödörbe kerültem. Erre nagyon büszke vagyok! Az a néhány hét bebizonyította, kik azok, akikre számíthatok, akik mindig hisznek bennem. Én és a családom köszönjük azt a sok szeretetet és támogatást, amit otthonról kaptunk, hihetetlen motiváló, hogy ennyien követitek az életünket és drukkoltok nekem. És persze hálásak vagyunk a Fire családnak, Chicago gyorsan befogadott minket - mondhatom, boldogok vagyunk itt. Jövőre visszatérünk, és újra megpróbáljuk büszkévé tenni ezt a csodás várost a fiúkkal!"