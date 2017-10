Georges Leekens: Hosszú Kés lesz a magyar válogatott csodafegyvere?

Meglepőt húzott a Magyar Labdarúgó Szövetség, amikor a 68 éves belga Georges Leekenst nevezte ki a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának. A szakember megbízatása két éve szól.

Az MLSZ már a sajtótájékoztató előtt negyedórával kitette a hírt hivatalos oldalára, miszerint a belga Georges Leekens lesz a magyar válogatott új szövetségi kapitánya, így nagy meglepetés nem érte az újságírókat.

Elsőként Csányi Sándor, az MLSZ elnöke beszélt, aki megköszönte Bernd Storck munkáját. Elmondta: a 2016-os Európa-bajnokságon a magyar csapat összefutott azzal a belga válogatottal, amelynek alapjait Leekens rakta le. Az MLSZ elnöke szerint ez kapcsolódási pont.

Csányi Sándor elmondta, hogy az utánpótlással kapcsolatos feladatokra utánpótlás-igazgatót fognak kinevezni, a sportigazgatói funkció megszűnik. A szövetség elnöke hosszan sorolta az új kapitány sikereit, aki játékosként ötszörös belga bajnok, kupagyőztes, és szerepelt BEK- és UEFA-Kupa döntőben is. Leekens beceneve a Hosszú Kés volt, mivel igen határozottan szerelt a pályán.

Leekens edzőként 30 éves tapasztalattal rendelkezik, nyert belga bajnokságot és kupát, ötször volt szövetségi kapitány, három válogatott élén (Belgium, Algéria, Tunézia). Többek között a belga szupersztár, Eden Hazard nála volt először válogatott.

Csányi Sándor elmondása szerint három jelölt volt, de ajánlatot csak Leekens kapott, aki a 2020-as Európa-bajnoki selejtezők végéig kötelezi el magát, de féléves hosszabbítási opció is szerepel a szerződésében.

Csányi hangsúlyozta, nem voltak igazak a sajtóban megjelent hírek, miszerint többen is visszautasították volna az MLSZ felkérését, sőt

kifejezetten kapósnak nevezte a magyar kispadot.

Csányi beszélt Herczeg Andrásról is, akit csak informálisan keresett meg Vági Márton főtitkár. Az MLSZ elnöke azt is mondta, hogy Bódog Tamás, valamint Marco Rossi szerinte ideális jelölt lehetne. Csányi nem ígérte meg a 2020-as kijutást, hiszen ez nemcsak rajtuk, hanem a klubokon és a játékosokon is múlik.

Az új kapitány magyarul köszönt, majd angolul folytatta. Megtiszteltetésnek nevezte a kinevezést és elmondta, büszkén vállalta a magyar válogatott szövetségi kapitányi posztját.

Sikert nem tudok garantálni, de mindenki kemény munkára számíthat. Hét különböző országban dolgoztam edzőként, így rendelkezem a megfelelő tapasztalattal. Egyelőre erre a két évre tervezünk, minden energiánkra szükség lesz, de fő cél a katari, világbajnoki részvétel" – mondta Leekens.

A belga szakember vasárnap este óta van Magyarországon, de a Luxemburg és Costa Rica elleni két barátságos meccsen még Szélesi Zoltán dirigál majd, aki a kapitány asszisztense lesz. Leekens csak akkor szól bele Szélesi munkájába, ha erre felkérést kap majd.

A kapitány elmondta, élénken él benne a nyári Eb-n a belga-magyar meccs képe, amelyen a belgáknak szurkolt, de jó volt látnia a 40 ezer magyar szurkolót, és azt, hogy a játékosok mennyire komolyan veszik a válogatottat, szerinte erre a jövőben lehet építeni.

Leeskens elmondta, nincs saját taktikája, mindig azt alkalmazza, ami a legjobban passzol a játékosokhoz. Szeretne minden meccset megnyerni a magyar válogatott kispadján, és izgatottan várja majd a selejtezőcsoportok sorsolását, legyen az a Nemzetek Ligája vagy a 2020-as Eb-selejtező. Célja, hogy előrelépjen a csapat, és hogy minden meccsen telt ház előtt léphessenek pályára.

A kapitány Budapestre fog költözni, és teljesen magyar stábbal dolgozik majd együtt, a szerződésében pedig a teljesítménye alapozza meg a díjazást. Elmondása szerint a szerződését el sem olvasta, őt csak a feladat érdekli, meg a kihívás.

Belga szövetségi kapitánya még soha nem volt a magyar válogatottnak.